SPOR Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştu - Son Dakika
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SPOR Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştu

17.07.2022 10:45

Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştuAdem AKALAN- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor'un yeni transferlerinden Kenan Özer, geçen sezonun ilk yarısında formasını giydiği ve küme düşen Yeni Malatyaspor'da yönetimin...

Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştu

Adem AKALAN- Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- SPOR Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor'un yeni transferlerinden Kenan Özer, geçen sezonun ilk yarısında formasını giydiği ve küme düşen Yeni Malatyaspor'da yönetimin yönetme açısından takımla bağlantısının koptuğunu, bununla birlikte kaçınılmaz sonun yaşandığını dile getirdi.

Geçen sezonun ilk yarısını küme düşen Yeni Malatyaspor'da geçiren ve birçok Süper Lig ekibinin formasını giyen 34 yaşındaki orta saha oyuncusu Kenan Özer, Spor Toto 1'inci Lig'e yeni yükselen Bodrumspor ile sözleşme imzaladı. Takımla beraber Burdur kampına katılan Kenan Özer, geçen sezon Yeni Malatyaspor ile ligde 23 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist başarısı yakaladı. Özer, takımıyla 1 Ziraat Türkiye Kupası maçında ise 1 asist gerçekleştirdi. Kariyerinde Antalyaspor, Ç. Rizespor, MKE Ankaragücü, Konyaspor, Adana Demirspor, Gaziantep FK gibi takımlar bulunan Kenan Özer, Burdur kampında Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamada bulundu.

'KAMPIMIZ GÜZEL VE VERİMLİ GEÇİYOR'

İkinci kamp dönemlerinin devam ettiğini kaydeden Kenan Özer, 'Kampımız güzel ve gayet verimli gidiyor. Ben daha önce İsmet Taşdemir hoca ile çalışmıştım. Onun takım yapısını, takımla bağlantısını ve bağını çok iyi biliyorum. Ben de takıma yeni dahil oldum. Umarım sakatlıksız, belasız güzel bir sezon geçiririz" dedi.

'YENİ BİR YAPILANMA VE VİZYON VAR'

Bodrumspor'da yeni bir yapılanma ve vizyon olduğunu söyleyen deneyimli oyuncu, 'Güzel ve iyi bir kadro kurmaya çalışıyorlar. Bana da bu şansı verdiler. Ben de onlar ve takım için elimden geleni yapacağım. Bodrumspor'da yeni bir yapılanma, yeni bir vizyon var. Bunu bilerek geldim ve burada güzel bir aile yapısı var. Takım için iyi bir aile ortamı var ve inşallah başarılı olmak için her şeyimizi vereceğiz" diye konuştu.

'YENİ MALATYASPOR'DA YÖNETİMİN TAKIMLA BAĞLANTISI KOPMUŞTU'

Kenan Özer, geçen sezon formasını giydiği ve küme düşen Yeni Malatyaspor hakkında ise şunları söyledi:

'Benim gördüğüm daha çok yönetimsel sıkıntılar vardı. Yönetme açısından, yönetimin takımla bağlantısı kopmuştu diyebilirim. Ben devre arasında takımdan ayrılmıştım. Ben gidince ne yönetim ne de başkan görmedim. Çok sıkıntılı süreçlerdi ve bu da sahaya yansıdı. Maddi konular, bunu da geçtim bireysel bağlantılarla alakalı çok büyük sorunlar vardı. Sonunda da kaçınılmaz son oldu. Allah yardımcıları olsun."

HEDEFLERİMİZİ NETLEŞTİRECEĞİZ'

Yeni bir takım olduklarını belirten Kenan Özer, aile ortamıyla beraber hedeflerini netleştireceklerini kaydetti. Özer, 'Bu ligde bütün takımlar şampiyonluk ister. Daha önce de bu ligde oynadım. Biz de neden olmasın diyoruz. Önce başlayalım, duruma göre aile ortamıyla birlikte mutlu bir şekilde sonuçları alarak hedeflerimizi netleştiririz diye düşünüyorum" dedi. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Bodrumsporlu Kenan Özer: Yeni Malatyaspor'da yönetimin takımla bağlantısı kopmuştu - Son Dakika
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