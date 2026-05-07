Boğanın ezdiği kovboy hayatını kaybetti

Brezilyalı kovboy Ranner Luan, katıldığı rodeo etkinliğinde yaşanan korkunç kazada hayatını kaybetti.

FECİ KAZA RODEO SIRASINDA YAŞANDI

Edinilen bilgilere göre Ranner Luan, rodeo gösterisi sırasında kontrolünü kaybederek boğanın altına düştü. Talihsiz kovboyun, dev hayvanın altında ezildiği belirtildi.

MÜDAHALELER YETERSİZ KALDI

Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ranner Luan kurtarılamadı. Rodeo dünyasında tanınan isimlerden biri olan Luan’ın ölümü, sevenlerini ve spor camiasını yasa boğdu.