Boğanın ezdiği kovboy hayatını kaybetti

Brezilyalı kovboy Ranner Luan, katıldığı rodeo etkinliğinde yaşanan korkunç kazada hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre Ranner Luan, rodeo gösterisi sırasında kontrolünü kaybederek boğanın altına düştü. Talihsiz kovboyun, dev hayvanın altında ezildiği belirtildi.
Olay yerine hızla sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan tüm müdahalelere rağmen Ranner Luan kurtarılamadı. Rodeo dünyasında tanınan isimlerden biri olan Luan’ın ölümü, sevenlerini ve spor camiasını yasa boğdu.
