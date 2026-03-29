Boğaziçi Boks Turnuvası İstanbul'da Başlıyor

Bu yıl 34'üncüsü düzenlenen Uluslararası Ahmet Cömert Boğaziçi Boks Turnuvası, yarın İstanbul'da başlayacak.
Türkiye Boks Federasyonunun açıklamasına göre, Kompleks İstanbul Salonu'ndaki organizasyonda 14 farklı ülkeden 184 boksör, ringe çıkacak.
Son olarak 13-18 Ocak 2020 tarihlerinde gerçekleştirilen şampiyona, 5 Nisan Pazar günü sona erecek.
