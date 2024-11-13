Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da - Son Dakika
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Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da

34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, 13-15 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak.

13.11.2024 13:18
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34. Uluslararası Boğaziçi Karate Turnuvası, 13-15 Aralık tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek.

Federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, şampiyonaya Başakşehir Spor Salonu ev sahipliği yapacak.

Turnuva minikler-yıldızlar, ümitler-gençler, büyükler, veteranlar ve işitme engelliler kategorilerinde gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boğaziçi Karate Turnuvası İstanbul'da - Son Dakika

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