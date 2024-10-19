Boks Şampiyonası'nda 6 Madalya

Spor

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası'nda milli sporcular 2 altın, 2 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Avrupa 22 Yaş Altı Boks Şampiyonası başkent Sofya'da final müsabakalarıyla sona erdi.

Şampiyonada 75 kiloda ringe çıkan Büşra Işıldar, final karşılaşmasında Ukrayna'dan Raisa Piskun'u yenerek altın madalya aldı.

48 kiloda Nurselen Yalgettekin, final mücadelesinde İrlandalı Maria Irving Carleigh'i mağlup ederek altın madalyaya ulaştı.

52 kiloda Gamze Soğuksu, Ukrayna'dan Daria Olha Hutarina'yı, +81 kiloda Şeyma Düztaş da Moldova'dan Daria Kozorez'i yenerek gümüş madalya elde etti.

Aleyna Demirkır 50 kiloda ve Esmanur Lök de 63 kiloda bronz madalya kazanan isimler oldu.