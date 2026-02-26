Boksör, rakibi ile fotoğraf çeken kadının yüzüne tekme attı - Son Dakika
26.02.2026 14:40
ABD'nin New York kentinde düzenlenen House of Glory adlı güreş organizasyonunda beklenmedik bir olay yaşandı. Maç sırasında ring kenarında oturan bir kadın seyirci, güreşçi Charles Mason tarafından yüzünden tekme alarak saldırıya uğradı. Olay, seyirciler ve maç anlatıcıları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen bir güreş organizasyonunda yaşanan olay, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. House of Glory adlı organizasyon kapsamında yapılan karşılaşma sırasında ring kenarında bulunan bir kadın seyirci, beklenmedik bir saldırıya uğradı.

Karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında güreşçi Andrade, ring kenarında oturan kadın hayranıyla kısa bir video selfie çekti. Telefonu alarak kameraya poz veren Andrade, görüntüyü kaydettikten sonra telefonu tekrar kadına verdi. O anlarda seyircilerden alkış yükselirken, maç eğlenceli bir atmosfere büründü.

Ancak saniyeler içinde yaşanan bir gelişme herkesi şaşkına çevirdi. Diğer güreşçi Charles Mason, aniden ring kenarına yönelerek kadın seyirciyi yüzünden tekmeledi. Olay, seyirciler ve maçın anlatıcıları tarafından büyük şaşkınlıkla karşılandı. Spikerler, yaşananlara inanamadıklarını dile getirirken, salonda kısa süreli bir panik yaşandı.

Kadına yönelik bu sert müdahalenin ardından Andrade, Mason'a karşılık vererek sert bir tekme attı. Güvenlik görevlileri ve organizasyon yetkilileri ring kenarında önlem alırken, maç kısa süreliğine duraksadı.

Olay sosyal medyada da geniş yer buldu. Bazı izleyiciler ring kenarındaki güvenlik önlemlerinin yetersizliğini eleştirirken, bazıları yaşananların gösterinin bir parçası olup olmadığını sorguladı. Ancak bu konuda net bir açıklama yapılmadı.

Andrade, Mason'ı ringe geri gönderdikten sonra kadın seyircinin yanına giderek ona destek oldu. Kimliği açıklanmayan kadının ciddi bir şekilde yaralanmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yetkililer, tekmenin ağır bir sakatlığa yol açmadığını bildirdi.

Karşılaşma ise Andrade'ın tuşla galip gelmesiyle sona erdi.

Yaşam, Dünya, Spor, Son Dakika

