Bağlar Belediyespor transfer tercihi bölge futbolcularından kullandı - Son Dakika
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Bağlar Belediyespor transfer tercihi bölge futbolcularından kullandı

09.08.2022 14:56
Bağlar Belediyespor transfer tercihi bölge futbolcularından kullandı

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) Diyarbakır'ı yıllardır başarıyla temsil eden Bağlar Belediyespor, geliştirdiği modelle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor.

Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) Diyarbakır'ı yıllardır başarıyla temsil eden Bağlar Belediyespor, geliştirdiği modelle Türkiye'ye örnek olmaya devam ediyor. Profesyonel liglerden teklif alan oyuncularının önünü açan Bağlar Belediyespor, geçen sezon başarılı olan kadrosunu önemli ölçüde koruyarak 2'si seçmelerden olmak üzere yine bölgedeki gençlerden oluşan 7 transferle takviye etti.

Uzun yıllardır Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde (BAL) mücadele eden Bağlar Belediyespor, istikrardan bu yıl da vazgeçmedi. Geçen sezonu ikinci sırada tamamlayan takımın kadrosunu bozmayan ve Cihan Çetin yönetimindeki teknik heyetle yola devam eden Bağlar Belediyespor, profesyonel liglerden teklif alan oyuncular için de zorluk çıkarmadan önlerini açtı. Yeni sezonun kadro yapılanmasını tamamlayan kulüp yönetimi, son yıllarda olduğu gibi yine transfer tercihlerini bölgedeki gençlerden yana kullandı. Seçmelerde başarılı olan 2 genç futbolcuyu A takıma dahil ederek ayrıca 5 oyuncunun transferini gerçekleştirdi.

Eylül ayında başlaması planlanan yeni sezon lig maratonu için çalışmalarını Diyarbakır'da sürdüren Bağlar Belediyespor, yönetim, teknik heyet ve futbolcu kadrosunda yakaladığı istikrarı devam ettirerek futbolseverlere heyecan dolu maçlar izlettirmek istiyor. Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu örnek bir modeli Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun desteğiyle hayata geçirerek kamuoyunun takdirini kazandıklarını belirten Bağlar Belediyespor Kulüp Başkanı Ferit Tutşi, "Yeni sezonda bizi de spora gönül verenleri de heyecan veren bir takım bekliyor" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Türkiye, Futbol, Bağlar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bağlar Belediyespor transfer tercihi bölge futbolcularından kullandı - Son Dakika

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