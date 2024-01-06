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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta ilk yarı sona eriyor - Son Dakika
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta ilk yarı sona eriyor

Hacılar Erciyesspor sahasında Rüstempaşaspor ile karşılaşacak, Develigücü ise Elazığ'da Aksaray Gençlikspor'un konuğu olacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup\'ta ilk yarı sona eriyor
06.01.2024 - 15:32,
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Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta ilk yarı sona eriyor. Hacılar Erciyesspor sahasında Rüstempaşaspor ile karşılaşacak. Develigücü ise Elazığ'da Aksaray Gençlikspor'un konuğu olacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup'ta ilk yarı sona eriyor. Kayseri ekipleri Hacılar Erciyesspor ile Develigücü ilk yarının son maçına 7 Ocak Pazar günü çıkacak. Hacılar Erciyesspor, sahasında Rüstempaşaspor ile karşılaşacak. Hacılar Fevzi Mercan Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 13: 00'te başlayacak. 21 puanla grupta 4. sırada bulunan sarı lacivertliler, 3 puanı bulunan rakibi karşısında iyi bir futbol oynayıp 3 puanı hanesine yazdırmak arzusunda.

Öte yandan Develigücü ise Elazığ'da Aksaray Gençlikspor'un konuğu olacak. Develigücü 18 puanla grupta 5. sırada bulunuyor. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
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