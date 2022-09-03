Aliağaspor FK'de Ali Beykoz dönemi sona erdi - Son Dakika
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Aliağaspor FK'de Ali Beykoz dönemi sona erdi

03.09.2022 15:27
Aliağaspor FK'de Ali Beykoz dönemi sona erdi

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aliağaspor FK, teknik direktör Ali Beykoz ile yollarını ayırdı.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Aliağaspor FK, teknik direktör Ali Beykoz ile yollarını ayırdı.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Aliağaspor FK, 2022-2023 sezonu öncesinde anlaştığı teknik direktör Ali Beykoz ile yollarını ayırdığını duyurdu. İzmir temsilcisi, yaptığı açıklamada şu ifadeler yer verdi:

"Teknik Direktör Ali Beykoz ve Ekibi ile yönetim kurulumuzun aldığı karar ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Ali Beykoz'a ve ekibine bugüne kadar yapmış olduğu hizmetler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

Futbolculuk döneminde Boluspor, Konyaspor, Adanaspor, Bursaspor, Zonguldakspor ve Denizlispor formalarını giyen Ali Beykoz; Boluspor, Düzcespor, Kırşehirspor, Alibeyköyspor, Siirtspor, Gölcükspor, İskenderunspor, Denizli Büyükşehir Belediyespor, 12 Bingölspor, Kırıkhanspor, Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da da antrenörlük yapmıştı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Boluspor, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aliağaspor FK'de Ali Beykoz dönemi sona erdi - Son Dakika

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