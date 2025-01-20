Bölgesel Amatör Lig Maçında Arbede

Spor

- Bölgesel Amatör Lig maçında ortalık karıştı

Taşkınlığı önlemek isteyen polis az kalsın meslektaşını copluyordu

KARABÜK - Karabük'te Bölgesel Amatör Lig'de oynanan maçta iki takımın taraftarları arasında yaşanan arbede cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bölgesel Amatör Lig 5. Grup'ta mücadele eden Eflanispor, sahasında Bartınspor ile karşı karşıya geldi. Eflanispor'un 42. dakikada Fahri Küçükkurt'un kaydettiği gole, Bartınspor 90. dakikada Ümit Emirhan Demir'in golüyle cevap verdi.

Müsabakanın bitişine saniyeler kala iki takım taraftarları arasında yaşanan küfürlü atışma nedeniyle ortalık karıştı. Birbirlerine su şişeleri fırlatan tarafları polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Uyarılar dikkate alınmayınca polis taşkınlığı önlemek için olaya karışanlara copla müdahale etti. Bir polis az kalsın taşkınlığı önlemeye çalışan başka bir polisi copluyordu. O anlar da cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Maçı takip eden AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz'ın da yaşanan taşkınlığı önlemeye çalıştığı görüldü.