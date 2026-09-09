Bolu, 9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası'na 13-17 Kasım'da ev sahipliği yapacak

9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası'na 13-17 Kasım tarihlerinde Bolu ev sahipliği yapacak.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Bolu Temsilciliğinin açıklamasında, organizasyonda taolu, sanda, sanda-premier class, light sanda ve tuishou kategorilerinde müsabakaların yapılacağı belirtildi.

Balkan ülkelerinin yanı sıra diğer ülkelerden çok sayıda sporcu ve antrenörün katılacağı aktarılan açıklamada, şampiyonanın, wushu kung fu sporunun uluslararası alandaki önemli organizasyonlarından biri olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 13-17 Kasım'da yapılacak organizasyonun, sporcuların uluslararası platformda mücadele edeceği önemli bir buluşma noktası olacağı kaydedildi.