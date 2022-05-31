Bolu Belediyespor 4 voleybolcuyu renklerine bağladı - Son Dakika
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Bolu Belediyespor 4 voleybolcuyu renklerine bağladı

31.05.2022 09:47
Bolu Belediyespor 4 voleybolcuyu renklerine bağladı

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor, yeni sezon öncesinde 4 voleybolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Bolu Belediyespor, yeni sezon öncesinde 4 voleybolcuyu transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Terrazzo'dan smaçör Elisa Tuana Köse, Kuzeyboru'dan orta oyuncusu Hande Korkut, Karayolları'ndan pasör Kübra Kegan Susam ve Brezilya Süper Ligi takımlarından Osasco'dan ise pasör çaprazı Ceren Kapucu'nun transfer edildiği bildirildi.

Açıklamada, Bolu Belediyespor'un yeni transferleriyle ligde başarılı olmak için mücadele edeceği kaydedildi.

Geçen sezon oynadığı 26 karşılaşmanın 7'sini kazanan, 19'undan da mağlup ayrılan Bolu Belediyespor, ligi 22 puanla 10'uncu olarak tamamlamıştı.

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Kaynak: AA

Hande Korkut, Fenerbahçe, Brezilya, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu Belediyespor 4 voleybolcuyu renklerine bağladı - Son Dakika


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