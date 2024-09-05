Bolu'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı

Bolu'da Vali Erkan Kılıç başkanlığında düzenlenen toplantıda, okul güvenliği ve eğitim ortamının güvenliği ile ilgili alınacak tedbirler ele alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı yetkililerinin sunum yaptığı toplantıda, okul servisleri, çevre güvenliği, uyuşturucu ile mücadele gibi konular gündeme geldi.

05.09.2024 14:47
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Bolu'da "2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valisi Erkan Kılıç'ın başkanlık yaptığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri tarafından sunum yapıldı.

Toplantıda, okul servislerinin faaliyetleri ve denetimleri, okul önlerinde, çevrelerinde ve güzergahlarında gerekli trafik tedbirlerinin alınması, okullarda görev alacak irtibat görevlileri, internet kafe/oyun salonları denetimleri, okul çevrelerindeki metruk binalarla ilgili tedbirler, okul ve çevrelerinde uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle mücadele başta olmak üzere güvenli ve huzurlu eğitim öğretim ortamı sağlamak amacıyla okullar ile çevrelerinde ilgili kurumların işbirliğinde alınacak tedbirler görüşüldü.

Kılıç, geleceğin teminatı olan çocuklar ile gençlere güvenli ve huzurlu eğitim öğretim ortamı sağlamak için okul güvenliği konusunda ilgili tüm kurumların son derece hassasiyet içerisinde olması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bolu'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı İçin Hazırlık Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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