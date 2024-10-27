Bolu\'da Ailelerle Karate Etkinliği

Spor

Bolu'da "Ailemle Karate Yapıyorum" etkinliğinin üçüncüsü yapıldı.

Karate İl Temsilciliğince Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle 17 Temmuz Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyon, velilerden ve çocuklardan büyük ilgi gördü.

Birlikte karate yapan çocuklar ve aileleri, keyifli gün geçirdi.

Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, aileleri spor faaliyetlerinde buluşturmayı sürdüreceklerini belirterek, hem çocukların hem de ailelerinin sağlıklı, mutlu, bir arada olduğu geleceği birlikte inşa etmek istediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Kıbrıscık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İbrahim Damar ve antrenörler de katıldı.