Bolu\'da başlayan wushu şampiyonasında 21 ülkeden 2 bin 600 sporcu mücadele edecek

Bolu'da başlayan wushu şampiyonasında 21 ülkeden 2 bin 600 sporcu mücadele edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası, Bolu'da 21 ülkeden 2 bin 600 sporcunun katılımıyla başladı. Taşkesti'deki bir otelde yapılan açılışın ardından sporcular taolu ve sanda gibi kategorilerde yarışacak, şampiyona 17 Kasım'daki ödül töreniyle sona erecek.
9. Açık Balkan Wushu Kung Fu Şampiyonası Avrasya Kupası, 21 ülkeden 2 bin 600 sporcunun katılımıyla Bolu'da başladı.
Etkinliğin açılış seremonisi, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti beldesindeki bir otelde yapıldı.
Açılış programına, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, antrenörler ve sporcular katıldı.
Çeşitli gösterilerle başlayan şampiyonada sporcular, taolu, sanda, sanda-premier class, light sanda ve tuishou kategorilerinde mücadele edecek.
Şampiyona, 17 Kasım'da düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?