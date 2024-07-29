Bolu'da Büyük Kadınlar Güreş Milli Takımı'na moral ziyareti

Spor

- Büyük Kadınlar Güreş Milli Takımı'na moral ziyareti

Yasemin Adar: "Altın madalyayı alıp inşallah ülkemize geliriz"

BOLU - Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Gençlik Spor Müdürü Emrullah Güler, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Büyük Kadınlar Güreş Milli Takımı'nı ziyaret etti. Takım kaptanı Yasemin Adar Yiğit, "Altın madalyayı alıp inşallah ülkemize geliriz" dedi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları öncesinde Bolu'da hazırlıklarını sürdüren Büyük Kadınlar Güreş Milli Takımı'na, Bolu Valisi Erkan Kılıç ve İl Gençlik Spor Müdürü Emrullah Güler, moral ziyaretinde bulundu. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlıklarını sürdüren milli takım, 2 Ağustos'ta Paris'e gidecek.

Vali Kılıç, ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, "Ülkemizi olimpiyatlarda temsil edecek olan siz değerli sporcularımızla gurur duyuyoruz. Başarılarınızla milletimizi sevindireceğinize inancımız tam. Bu zorlu yolculukta her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Milli takımda Yasemin Adar Yiğit, Buse Tosun Çavuşoğlu, Evin Demirhan, Zeynep Yetgil ve Nesrin Baş olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edecek. Sporcular, Vali Kılıç'a ve Emrullah Güler'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, madalyalarla Türkiye'ye dönmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Ziyaret, sporcularla birlikte çekilen hatıra fotoğrafı ve iyi dilek temennileriyle sona erdi.

Takım kaptanı Yasemin Adar Yiğit de, "İnşallah tarih yazarız. İnşallah Türk kadının gücünü göstererek ülkemizi en iyi şekilde temsil ederiz. Altın madalyayı alıp inşallah ülkemize geliriz" dedi.