Bolu\'da Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı

Bolu'da düzenlenen Artistik Cimnastik Okullar Arası Türkiye Birinciliği sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaçayır Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 600 sporcu katıldı. Faaliyette sporcular, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele etti.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Osman Vaiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile şube müdürleri tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, müsabakalara katılan sporcuları, antrenörleri ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Gençlik Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Seben ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin sporla iç içe, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe, Kaymakam Mustafa Şeker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sema Topaç, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Yurt Müdürü Fatih Uzunöz ile gençler katıldı.

Bisiklet turuna katılan gençler, hem spor yaptı hem de eğlenceli anlar yaşadı.