Bolu'da Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı

Bolu\'da Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı
16.05.2026 11:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'daki Artistik Cimnastik Türkiye Birinciliği sona erdi, 600 sporcu mücadele etti.

Bolu'da düzenlenen Artistik Cimnastik Okullar Arası Türkiye Birinciliği sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karaçayır Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona yaklaşık 600 sporcu katıldı. Faaliyette sporcular, farklı kategorilerde dereceye girebilmek için mücadele etti.

Şampiyona sonunda dereceye giren sporculara kupa ve madalyaları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cimnastik Federasyonu Başkanı Hasan Sapsızoğlu, KKTC Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişi Osman Vaiz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile şube müdürleri tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güler, müsabakalara katılan sporcuları, antrenörleri ve organizasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Gençlik Haftası etkinliklerle kutlanıyor

Seben ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, gençlerin sporla iç içe, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmelerine dikkat çekmek amacıyla yapılan etkinliğe, Kaymakam Mustafa Şeker, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Sema Topaç, Seben İzzet Baysal Meslek Yüksekokulu Yurt Müdürü Fatih Uzunöz ile gençler katıldı.

Bisiklet turuna katılan gençler, hem spor yaptı hem de eğlenceli anlar yaşadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu TBMM'deki cinsel taciz davasında istenen cezalar belli oldu
İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz
Jose Mourinho’dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi Jose Mourinho'dan beklenen Benfica ve Real Madrid açıklaması geldi
Sinem’in katilinden mahkemede kan donduran ifade Mahkeme acımadı Sinem'in katilinden mahkemede kan donduran ifade! Mahkeme acımadı
Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor Fener’e leblebi gibi gol atan forvet Aziz Yıldırım bombayı patlatıyor! Fener'e leblebi gibi gol atan forvet
Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasına katıldı Fenerbahçeli taraftar, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katıldı

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 15:05:55. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'da Cimnastik Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.