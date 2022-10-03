Bolu'da gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Bolu'da gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu

03.10.2022 23:08

Bolu'da Gençlik Buluşması'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bolu'da Gençlik Buluşması'na katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karaçayır Mahallesi'ndeki olimpik yüzme havuzu açılışının ardından amatör spor kulüplerine spor malzemesi dağıtan Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Boluspor Kulübünü ziyaret etti.

Daha sonra kent merkezine yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı'na gelen Kasapoğlu, burada "Çaylar Bizden, Sohbet Sizden" programına katılarak gençlerle buluştu.

Etkinlikte sohbet ettiği gençlerin sorularını yanıtlayan Kasapoğlu, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kasapoğlu, İzzet Baysal Caddesi'ne geçerek iş yerlerini de ziyaret etti. Esnaf ve müşterilerle sohbet eden Kasapoğlu, cadde üzerindeki Ülkü Ocakları İl Başkanlığına da ziyarette bulundu.

Daha sonra Tabaklar Mahallesi Albay Sokak'ta bulunan kafede gençlerle bir araya gelen Kasapoğlu, öğrencilere kitap hediye etti.

Bazı öğrencilerin kitaplarını da imzalayan Bakan Kasapoğlu, ardından AK Parti İl Başkanlığına geçerek partililerle kısa toplantı yaptı.

YORUMLAR
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SPOR Bakan Kasapoğlu: Salgın döneminde 5 milyon öğrenciye yüzme öğrettik SPOR Bakan Kasapoğlu: Salgın döneminde 5 milyon öğrenciye yüzme öğrettik Bakan Kasapoğlu: 'Gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar' Bakan Kasapoğlu: 'Gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar'
Kaynak: AA

Karaçayır Mahallesi, Mehmet Kasapoğlu, gençlik, Bolu, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'da gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da gençlerle buluşan Bakan Kasapoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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