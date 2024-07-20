Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda Hareketlilik Yılı etkinliği düzenlendi - Son Dakika
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Spor

Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda Hareketlilik Yılı etkinliği düzenlendi

Bolu'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Hareketlilik Yılı etkinliği, Gölcük Tabiat Parkı'nda gerçekleştirildi. Sporcu ve sporseverlerin bir araya geldiği etkinlikte, pilates, eskrim, judo, hokey, balık tutma, doğa yürüyüşü, cornhole gibi spor branşlarına katılım sağlandı. Etkinliğe yaklaşık 70 kişi katıldı ve hareketli yaşama dikkat çekildi.

20.07.2024 17:24
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Bolu'da "Hareketlilik Yılı" kapsamında Gölcük Tabiat Parkı'nda spor etkinliği gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün organizasyonunda sporcu ve sporseverler Gölcük Tabiat Parkı'nda bir araya geldi.

Yaklaşık 70 kişiden oluşan grup, antrenörler eşliğinde pilates, eskrim, judo, hokey, balık tutma, doğa yürüyüşü, cornhole (oyun) gibi branşlarda spor yaptı.

Hareketli yaşama dikkati çekmek için düzenlenen etkinliğe katılanlar, keyifli vakit geçirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Bolu'da Gölcük Tabiat Parkı'nda Hareketlilik Yılı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

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