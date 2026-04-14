Bolu'da Spor Turizmi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bolu'da Spor Turizmi Çalıştayı Düzenlendi

Bolu\'da Spor Turizmi Çalıştayı Düzenlendi
14.04.2026 19:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'da spor turizmini geliştirmek için çalıştay ve panel gerçekleştirildi, önemli isimler katıldı.

Bolu'da spor turizminin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla "Spor Turizmi Çalıştay ve Paneli" gerçekleştirildi.

Bolu Valiliği koordinesinde, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası ile kentte faaliyet gösteren turizm işletmelerinin katkılarıyla üniversitenin Mavi Salonu'nda düzenlenen programa, spor camiasından önemli isimler katıldı.

Programda, Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ile Türk futbolunun eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş ve Ertuğrul Sağlam panelist olarak yer aldı.

Programın açılışında konuşan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, kentin doğal zenginlikleriyle öne çıkan önemli bir turizm merkezi olduğunu belirterek, Bolu'nun yalnızca doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda spor turizmi potansiyeliyle de dikkat çektiğini ifade etti.

Bolu'nun Yedigöller Milli Parkı, Abant Gölü, yaylaları ve ormanlarıyla dört mevsim turizme elverişli bir yapıya sahip olduğunu vurgulayan Aydın, spor turizminin şehirlerin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını kaydetti.

Aydın, "Spor organizasyonları, kamp turizmi ve doğa sporları şehirlerin marka değerini artıran, ekonomik hareketliliği destekleyen önemli unsurlardır. Bolu, bu alanda sahip olduğu doğal altyapı ile yılın her döneminde turizm hareketliliği oluşturabilecek güçlü bir potansiyele sahiptir." dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Faruk Yiğit de Bolu'nun doğal yapısıyla Türkiye'nin önemli tabiat merkezlerinden biri olduğunu belirtti.

Spor turizminin kentin geleceği açısından stratejik bir alan olduğuna dikkati çeken Yiğit, Bolu'nun yıl boyunca farklı spor branşlarında yerli ve yabancı sporcuları ağırlayabilecek kapasiteye sahip olduğuna işaret ederek bu sürece bilimsel katkı sunmaya devam edeceklerini aktardı.

Protokol konuşmalarının ardından Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler ile Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Emre Gürsoy moderatörlüğünde Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay ile teknik direktörler Şenol Güneş ve Ertuğrul Sağlam panel düzenledi.

Çalıştay kapsamında düzenlenen panel oturumlarında, spor turizminin geliştirilmesine yönelik öneriler ve iş birliği imkanları ele alındı.

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bolu'da Spor Turizmi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 20:12:57. #7.12#
SON DAKİKA: Bolu'da Spor Turizmi Çalıştayı Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.