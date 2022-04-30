Bolu'da Trambolin Cimnastik İl Birinciliği yarışları yapıldı - Son Dakika
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Bolu'da Trambolin Cimnastik İl Birinciliği yarışları yapıldı

30.04.2022 16:48
Bolu'da Trambolin Cimnastik İl Birinciliği yarışları yapıldı

Bolu'da, İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri kapsamında Trambolin Cimnastik İl Birinciliği yarışları yapıldı.

Bolu'da, İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri kapsamında Trambolin Cimnastik İl Birinciliği yarışları yapıldı.

Karaçayır Spor Kompleksi'nde yer alan Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi Trambolin Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya küçük kadın, küçük erkek, yıldız kadın, yıldız erkek, ve genç erkek kategorilerinde 20 sporcu katıldı.

Yarışlarda, genç erkekler kategorisinde Emir Öztürk birinci olurken, Fahreddin Duman ikinci, Batuhan Meriç Mamur ise üçüncü oldu.

Yıldız erkekler de ise Sinan Cankurt birinci, Ali Mert Çakır ikinci, Eren Coşkun ise üçüncü olurken yıldız kızlar kategorisinde de Zeynep Namdar birinciliği elde etti.

Küçük erkeklerde de Ahmet Ege Düzel birinci, Mustafa Ata Güzeltürk ikinci ve Kerem Çetin üçüncü olurken, küçük kadınlarda ise Elif Ada Güzeltürk birinci, İpek Lina Taşdan ikinci ve Elif Kemer üçüncü oldu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri, 11 Mayıs tarihinde İzzet Baysal Şükran Günleri etkinlikleri kapsamında verilecek.

Ayrıca, yarışmaya katılan tüm sporculara da katılım belgesi takdim edilecek.

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İzzet Baysal, Cimnastik, Türkiye, Bolu, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Bolu'da Trambolin Cimnastik İl Birinciliği yarışları yapıldı - Son Dakika


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