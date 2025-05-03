Bolu'ya Yeni Spor Salonu İnşaatı Başladı

- Bolu'ya yeni kapalı spor salonu yapılıyor

BOLU - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'ya kazandırılacak bin kişi kapasiteli Yaşamkent Spor Salonu'nun temel kazı çalışmalarına başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2025 yılı yatırımları çerçevesinde Bolu'da yeni kapalı spor salonu için çalışmalar başladı. Toplam 5 bin 840 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak spor salonunda, bin 800 metrekarelik çok amaçlı müsabaka salonunun yanı sıra; 175 metrekarelik boks, 155 metrekarelik eskrim, 142 metrekarelik fitness ve 118 metrekarelik uzak doğu sporları salonları yer alacak. Ayrıca 146 metrekarelik toplantı salonu ve Türkiye'nin en büyük ikinci kapalı atıcılık poligonu olarak planlanan bin metrekarelik atıcılık poligonu da tesiste bulunacak. Spor salonunda ayrıca 10 soyunma odası, 2 engelli soyunma odası, 6 antrenör odası, 2 hakem odası, idari ofisler, protokol odası ve bay-bayan mescitler de yer alacak.

Kalıcı Konutlar bölgesinde yer alan Yaşamkent Mahallesi'nde inşa edilecek olan spor kompleksinin kısa sürede hayata geçmesi planlanıyor.