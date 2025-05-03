Bolu'ya Yeni Spor Salonu İnşaatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Bolu'ya Yeni Spor Salonu İnşaatı Başladı

Geniş Video İzle

Bolu'da 2025 yılı yatırımları kapsamında kapalı spor salonunun temel kazı çalışmaları başladı.

03.05.2025 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Bolu'ya yeni kapalı spor salonu yapılıyor

BOLU - Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bolu'ya kazandırılacak bin kişi kapasiteli Yaşamkent Spor Salonu'nun temel kazı çalışmalarına başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2025 yılı yatırımları çerçevesinde Bolu'da yeni kapalı spor salonu için çalışmalar başladı. Toplam 5 bin 840 metrekarelik kullanım alanına sahip olacak spor salonunda, bin 800 metrekarelik çok amaçlı müsabaka salonunun yanı sıra; 175 metrekarelik boks, 155 metrekarelik eskrim, 142 metrekarelik fitness ve 118 metrekarelik uzak doğu sporları salonları yer alacak. Ayrıca 146 metrekarelik toplantı salonu ve Türkiye'nin en büyük ikinci kapalı atıcılık poligonu olarak planlanan bin metrekarelik atıcılık poligonu da tesiste bulunacak. Spor salonunda ayrıca 10 soyunma odası, 2 engelli soyunma odası, 6 antrenör odası, 2 hakem odası, idari ofisler, protokol odası ve bay-bayan mescitler de yer alacak.

Kalıcı Konutlar bölgesinde yer alan Yaşamkent Mahallesi'nde inşa edilecek olan spor kompleksinin kısa sürede hayata geçmesi planlanıyor.

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Yerel Haberler, Türkiye, Gençlik, Yaşam, Spor, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolu'ya Yeni Spor Salonu İnşaatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni hekim atamaları duyuruldu İşte detaylar... Yeni hekim atamaları duyuruldu! İşte detaylar...
Yaren Leylek’in Yeni Yavruları Yaren Leylek'in Yeni Yavruları
Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti Türk Halk Müziği sanatçısı Yavuz Top hayatını kaybetti
Beşiktaş Divan Kurulu’nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı Beşiktaş Divan Kurulu'nda birbirine giren Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk için ihraç kararı
Gazze her gün daha da kötüye gidiyor İnsani müdahale çöküşün eşiğinde Gazze her gün daha da kötüye gidiyor! İnsani müdahale çöküşün eşiğinde
Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak Diyanet ile ilgili dikkat çeken düzenleme: Birçok kurumda manevi danışmanlık hizmeti sunulacak
Ordu’da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü Ordu'da istinat duvarından site bahçesine düşen otomobilin sürücüsü öldü
Hande Erçel ve Hakan Sabancı’dan ortalığı sarsan poz Hande Erçel ve Hakan Sabancı'dan ortalığı sarsan poz
Almanya’da araç kalabalığın arasına daldı: 3’ü ağır 8 yaralı Almanya'da araç kalabalığın arasına daldı: 3'ü ağır 8 yaralı
Siverek’te işçi konteynerlerinde yangın çıktı Siverek'te işçi konteynerlerinde yangın çıktı
Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı Yiyecek arayan ayı mezarlığa dadandı! Mezarı tahrip etti, cenazeyi mezardan çıkardı

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2025 19:23:31. #7.13#
SON DAKİKA: Bolu'ya Yeni Spor Salonu İnşaatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.