Bolulu genç güreşçiler Balkan Şampiyonası'nda altın madalya için mindere çıkacak - Son Dakika
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Bolulu genç güreşçiler Balkan Şampiyonası'nda altın madalya için mindere çıkacak

Bolulu genç güreşçiler Balkan Şampiyonası\'nda altın madalya için mindere çıkacak
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Bolu'da genç güreşçiler Nidanur Bostancı ve Deniz Çotak, Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim'de düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sporcular, şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Bolu'da genç güreşçiler Nidanur Bostancı ve Deniz Çotak, Hırvatistan'da düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmek için hazırlıklarını sürdürüyor. Sporcular, şampiyonadan altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Hırvatistan'ın Koprivnica kentinde 28 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek Balkan Güreş Şampiyonası'nda Bolulu genç sporcular Nidanur Bostancı ve Deniz Çotak, Türkiye adına mindere çıkacak. U15 66 kilo kategorisinde mücadele edecek Nidanur Bostancı ile U17 69 kilo kategorisinde yarışacak Deniz Çotak, şampiyona hazırlıklarını antrenör Özgür Okar eşliğinde Karaçayır Mahallesi'ndeki Karaçayır Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdürüyor. Sporcular, teknik ve kuvvet çalışmalarının yanı sıra ek antrenmanlarla şampiyonaya hazırlanıyor.

"Küçüklük hayalimi gerçekleştiriyorum"

U17 69 kilo kategorisinde yarışacak 15 yaşındaki Deniz Çotak, doktor raporuyla üst yaş kategorisinde Türkiye Şampiyonası'na katılarak birinci olduğunu belirterek, "Balkan Şampiyonası'nda U17 kategorisinde 69 kiloda yarışacağım. Çok mutlu ve gururluyum. Küçüklükten beri uluslararası alanda ülkemi temsil etmek istiyordum. Küçüklük hayalimi gerçekleştiriyorum" dedi.

Yaklaşık 5 yıldır güreş yaptığını söyleyen Çotak, "Hazırlıklarım yoğun şekilde devam ediyor. Günde yaklaşık 3 saat antrenman yapıyoruz. Bunun yanında 1 saat de halat ve lastik gibi ek çalışmalarımız oluyor. Yaklaşık 1 yıldır Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyorum. Hedefim şampiyon olup İstiklal Marşı'mızı okutmak ve Bolu'ya altın madalyayla dönmek. İleride Avrupa ve Dünya şampiyonalarına katılarak madalyalar kazanmak ve olimpiyatlarda mücadele etmek istiyorum" diye konuştu.

"Bolu'ya altın madalyayla dönmek istiyorum"

U15 66 kilo kategorisinde mücadele edecek 13 yaşındaki Nidanur Bostancı da 5 yıldır güreş yaptığını söyledi. Doktor raporuyla U15 kategorisinde Türkiye'de derece elde ettiğini belirten Bostancı, "Balkan Şampiyonası'na katılacağım. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Hocalarımız ve sporcu arkadaşlarımızla teknik ve kuvvet çalışıyoruz. Günde 3 saat antrenman, 1 saat de ek çalışma yapıyoruz" dedi.

Bostancı, hedefinin Balkan şampiyonluğu olduğunu ifade ederek, "İstiklal Marşı'mızı dinletmek, Bolu'ya altın madalyayla dönmek, ailemi ve hocalarımı gururlandırmak istiyorum" diye konuştu.

"Sporcularımın formu çok iyi"

Sporcuların antrenörü Özgür Okar ise yaklaşık 1 yıldır yoğun şekilde çalıştıklarını belirterek, "Sporcularımız Türkiye Şampiyonası'na katılarak Balkan Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Yaz dönemi boyunca çift antrenman yaptık. Özellikle sürat ve teknik çalışmalarına ağırlık verdik" dedi.

Sporcularının form durumlarının iyi olduğunu söyleyen Okar, "Çalışmalarımızın karşılığını almaya başladık. Balkan Şampiyonası'ndan madalyayla döneceğimize inanıyorum. İnşallah madalyanın rengi altın olur" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Hırvatistan, Türkiye, Eylül, Bolu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bolulu genç güreşçiler Balkan Şampiyonası'nda altın madalya için mindere çıkacak - Son Dakika

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