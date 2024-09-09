Bolulu Sporcu Samet Ünalan Dünya Bocce Şampiyonası\'na çağrıldı

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Ocak ayında Mersin'de düzenlenen Bocce Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalya kazanan Bolulu sporcu Samet Ünalan, Dünya Bocce (Raffa) Şampiyonası'nda boy göstermek için milli takım kadrosuna çağrıldı.

Bolu Belediyespor'un Bocce dalında başarılara imza atan Samet Ünalan, 27 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında Mersin'de düzenlenen Bocce Büyük Erkekler ve Kadınlar Türkiye Şampiyonası'nda altın nokta disiplininde 85 sporcu arasından Türkiye Şampiyonu olmuştu. Geleneksel tekler disiplininde ise 39 sporcu arasından Türkiye 3.'sü olarak Mersin'de yapılan Türkiye şampiyonasını 1 altın, 1 bronz madalyayla turnuvayı kapatmıştı. Ünalan yoğun bir kamp dönemi geçirerek 22-28 Ekim tarihlerinde Antalya kemer de düzenlenecek olan Dünya Bocce (Raffa) şampiyonası öncesinde Milli takım kampına davet edildi. Ünalan, 12-15 Eylül'de Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde yapılacak olan Milli takım seçmelerinde mücadelede edecek ve başarılı olması halinde ise tekrardan Milli takım formasını giymeye hak kazanacak. - BOLU