Boluspor, 1'inci Lig'de Antalyaspor'a 68'inci dakikada gol yiyerek 1-0 yenildi - Son Dakika
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Boluspor, 1'inci Lig'de Antalyaspor'a 68'inci dakikada gol yiyerek 1-0 yenildi

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Boluspor, 1\'inci Lig\'de Antalyaspor\'a 68\'inci dakikada gol yiyerek 1-0 yenildi
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Boluspor, 1'inci Lig'in 9'uncu haftasında sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Antalyaspor'un golü 68'inci dakikada van de Streek'ten geldi; oyuncu Boluspor ceza alanındaki paslaşmanın ardından sert şutla topu filelere gönderdi.

Zübeyde ÖZMEN/ BOLU,

STAT: Atatürk

HAKEMLER: Ömer Faruk Gültekin, Ömer Lütfü Aydın, Mehmet Pekmezci

BOLUSPOR: Tafas - Ahmet Can Özdemir (Dk. 74 Furkan Metin), Cuesta, Bartu Göçmen, Canberk Özdemir, Tolunay Artuç (Dk. 64 Diaz Lopez), Muhammed Mert, Furkan Emin Kaçmaz, Muhammet Zeki Dursun (Dk. 80 Ege Özkayımoğlu), Escobar (Dk. 74 Bertu Alican Özyürek), Rivas

ANTALYASPOR: Pseftis - Güray Vural, Samet Karakoç, Bünyamin Balcı, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen (Dk. 89 Erdal Yeşilyurt), Pedrinho (Dk. 89 Ahmet Sağat), Mevlüt Şimşek (Dk. 62 Ömer Faruk Beyaz), Ceesay (Dk. 62 Doğukan Sinik), van de Streek (Dk. 85 Hasan Yakup İlçin), Nuno da Costa (Dk. 89 Erdoğan Yeşilyurt)

GOL: Dk. 68 van de Streek (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Bünyamin Balcı, Pedrinho, van de Streek (Antalyaspor), Tolunay Artuç (Boluspor)

1'inci Lig'in 9'uncu haftasında Boluspor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

68'inci dakikada Boluspor ceza alanında Antalyaspor paslaşmasında son topa vuran van de Streek'in sert şutu kaleciğinin uzağına giderek ağlarla buluştu: 1-0.

Kaynak: DHA
AntalyasporBolusporFutbolSporSon Dakika

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