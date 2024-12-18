Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 Mağlup Etti - Son Dakika
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Boluspor, 1461 Trabzon FK'yı 4-0 Mağlup Etti

Boluspor, 1461 Trabzon FK\'yı 4-0 Mağlup Etti

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu'nda Boluspor, konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Siraçhan ve Anıl'ın golleriyle öne geçen Boluspor, etkili oyununu sürdürdü.

18.12.2024 15:19  Güncelleme: 15:21
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STAT: Atatürk

HAKEMLER: İlker Yasin Avcı, Samet Özkul, Serdar Osman Akarsu

BOLUSPOR: Kubilay, Işık, Kerem, Onur(Dk. 80 Murat), Anıl, İshak, Siraçhan (Dk. 80 Harun) Hakan, Camara, Eren (Dk. 70 İskandarli), Babacar

1461 TRABZON FK: Mert, Efekan, Fatih, Bahadır, Kerim, Emirhan, Eslem (Dk. 75 Ferhat), Rahmi (Dk. 34 Nazif), Muhammet Seymen(Dk.67 Hasan), Talha (Dk. 67 Hamza), Yasir (Dk. 67 Muhammed Asaf)

GOLLER: Dk. 45, Dk. 64 Siraçhan, Dk. 61 Anıl, Dk. 77 Babacar (Boluspor)

1'inci Lig takımlarından Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu karşılaşmasında konuk ettiği 1461 Trabzon FK'yı 4-0 mağlup etti.

9'uncu dakikada Babacar'ın verdiği pasta topla buluşan Eren'in şutunu kaleci Mert çeldi.

18'inci dakikada Onur'un sol kanattan yaptığı ortada Camara'nın kafa şutu direkten döndü.

23'üncü dakikada topla ilerleyen Babacar kaleci ile karşı karşıya kaldı. Babacar'ın şutunu kaleci son anda kurtardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

45'inci dakikada Işık'ın pasıyla ceza sahası içerisinde Siraçhan'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0

61'inci dakikada Eren'in ceza sahasına attığı pasta Anıl takımının 2'nci golünü attı: 2-0

64'üncü dakikada Camara'nın pasının ardından topla hareketlenen Siraçhan'ın şutu ağlara gitti: 3-0

77'inci dakikada İskandarli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Babacar'ın kafa şutu ağlara gitti: 4-0

Karşılaşma Boluspor'un 4-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Kaynak: DHA

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