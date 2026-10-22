Boluspor-Artı Değer Vanspor FK maçı, Trendyol 1. Lig'de 12. haftayı yarın başlatacak - Son Dakika
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Boluspor-Artı Değer Vanspor FK maçı, Trendyol 1. Lig'de 12. haftayı yarın başlatacak

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Trendyol 1. Lig'de 12. haftanın açılış maçında Boluspor, yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda Artı Değer Vanspor FK'yi konuk edecek. Haftanın kalan müsabakaları ise 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerine yayıldı.

Trendyol 1. Lig'de 12. hafta heyecanı, yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Haftanın açılış maçında Boluspor, Artı Değer Vanspor FK'yi konuk edecek. Bolu Atatürk Stadı'ndaki mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Boluspor-Artı Değer Vanspor FK (Bolu Atatürk)

24 Ekim Cumartesi:

13.30 Bandırmaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Eminevim Ümraniyespor-Ekenler Beton Sivasspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Muğlaspor-İstanbulspor (Muğla Atatürk)

19.00 SMS Grup Sarıyer-Mısırlıcomtr Fatih Karagümrük (Yusuf Ziya Öniş)

25 Ekim Pazar:

13.30 Orfa Yapı Pendikspor-Metro Holding Kayserispor (Pendik)

13.30 Batman Petrolspor-Turka Esenler Erokspor (Batman Şehir)

16.00 Antalyaspor-Bodrum FK (Antalya)

19.00 Keçtaş Ankara Keçiörengücü-Bursaspor (Aktepe)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Mardin 1969 Spor-Manisa FK (21 Kasım Şehir)

Kaynak: AA
BolusporTrendyolGüncelBoluSporSon Dakika

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