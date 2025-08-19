Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, Süper Lig Hedefini Açıkladı

Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'un Başkanı Erdal Bayrak, "Takıma bir santrfor ve bir stoper kazandıracağız. Hedefimiz ligi 2. ya da 3. sırada bitirip Süper Lig'e çıkmak" dedi.

Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Başkan Bayrak, transfer çalışmaları ve stadyum süreci hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan olduğu günden bu yana ilk kez açıklamalarda bulunan Erdal Bayrak, egosuz bir takım oluşturduklarını ifade etti. Takıma bir santrfor ve bir stoper kazandıracaklarını belirten Bayrak, ligi 2. ya da 3. sırada tamamlayarak bu sezon Süper Lig'e yükselmeyi hedeflediklerini söyledi. Ayrıca Başkan Bayrak, stadyumdaki yetersizliklerin kısmen tamamlanmasıyla bir sonraki hafta oynanacak olan müsabakaya Bolu Atatürk Stadyumu'nda ev sahipliği yapacaklarını söyledi.

"Egosuz bir futbol takımı kurduk"

Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen Boluspor Başkanı Erdal Bayrak, "Bütçelerimize göre, bize verilen desteklere göre bence gayet iyi gidiyoruz. Yeterince destek almıyoruz ama sonuçta biz bu yola çıktık. Biz, çok aşırı bir desteğe güvenerek çıkmadık sonuçta. Kendi içimizde başarabileceğimizi biliyorduk. Tabii destek olursa, bu takımın daha iyi yerlere varacağını da biliyoruz. O yüzden destekler bizim için çok önemli. Halkın desteği, siyasetin desteği, belediyemizin desteği ama ona rağmen iyi gidiyoruz. Siz de görüyorsunuz takımı. Valla çok güzel bir takım havası var. Uyum çok güzel, hocamız çok güzel. Egosuz bir futbol takımı kurduk. Bütün personelimiz dahil olmak üzere, şimdiye kadar 25 senedir ilk defa böyle bir takımda çalıştığını söyleyen hocamız var. Sporcularımız var, ekibimiz var. Bütün personelimiz aynı şeyleri söylüyor. Bundan dolayı çok mutluyuz biz yöntem olarak" dedi.

"Ligde 2. veya 3. sırada yer alacağımızı düşünüyorum"

Transfer çalışmaları ve ligdeki hedefleri hakkında bilgiler veren Başkan Erdal Bayrak, "Bir iki tane transfer listemiz de var. Onu ilerleyen zamanda açıklayacağız inşallah. Ama şu ana kadar yapılan transferleri siz de gördüğünüz kadarıyla herhalde beğenmişsinizdir. Bir tane santrfor, bir de stoper düşüncelerimiz var. Takımımız çok güzel gidiyor. Yani ben bu sene, bu iki transferi de aldığımız takdirde çok güzel, yani ilk 2. ve 3. sıralamada yer alacağımızı düşünüyordum. O da bizi Süper Lig'e çıkartır diye ümit ediyorum" diye konuştu.

"Sonraki maçımızı sahamızda oynayacağız"

Stadyumda maça çıkmak istediklerini ve taraftarın desteğine ihtiyaçları olduklarını belirten Bayrak, "Stadyumla ilgili, siz de gördüğünüz gibi çalışmalar başladı. Bu, normalde önümüzdeki maça yetişmesi bekleniyordu ama yetişmedi. Onunla ilgili, önümüzdeki bir sonraki maçımızı Allah nasip ederse sahamızda oynayacağız. Ama şimdiye kadar yetişmemesi bizi gerçekten çok bunalttı, çok sıkıntıya soktu maddi olarak. Manevi olarak da seyircimiz yoktu. Biz, ilk maçımızı belki de seyircimiz olsaydı, biz o 3-2'lik mağlubiyeti 2-0 öne geçtiğimiz maçı belki de toparlardık, kaybetmezdik. Boluspor taraflarına yalnız kaldığımızı ben zaten hepsine ilettim, söyledim. Yani, normalde Boluspor taraftar gruplarının ilk maça yalnız çıkması olur mu sizce? Bunun hepsini ilettik. Hepsi de 'Haklısın' diyor ama şimdi, sonuçta haklısın demekle çözüm bulunmuyor. Hepsine ilettik ama hepsi hatasının farkında. O açıdan da yalnız kaldık. Zaten 'manevi' dediğim de o durum. Çok yalnız kaldık taraftar konusunda. Ama ona rağmen üstesinden geliyoruz Allah'ın izniyle" ifadelerine yer verdi. - BOLU