Boluspor Başkanı: Şehirde Takıma Destek Olunmuyor

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Boluspor Başkanı Savaş Abak, şehirde takıma destek olunmadığını belirterek, "Kadro bütçesine baktığımızda Trendyol 1. Lig'de en düşük bütçe bize ait. Ama Allah son maçta play-off'a kalmayı bizlere nasip etti. Boluspor kulübünü Süper Lig'de görmek istiyoruz. Boluspor'un geliri 40 milyon lira. Bu ligde kalmanın bedeli 120-130 milyon lira" dedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Trendyol 1.Lig'in play-off çeyrek final müsabakasında Bodrum FK ile karşılaşacak olan Boluspor'un Başkanı Savaş Abak'ı maç öncesinde ziyaret etti. Kulüp tesislerinde Abak'ı ziyaret eden Vali Kılıç, başarı dileklerinde bulundu. Ziyarette Vali Erkan Kılıç'a Başkan Savaş Abak, kulübün gelir-gider durumunu anlattı. Şehirden hiçbir destek alamadıklarını ifade eden Savaş Abak, yönetim kurulu ile 35 adet borç dosyasını kapattıklarını dile getirdi.

"Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor"

Herkesin taşın altına elini koyması gerektiğinin altını çizen Bolu Valisi Erkan Kılıç, "Boluspor yarın son yılların en önemli maçına çıkacak Bodrumspor'la deplasmanda. İnşallah orada başarılı olup bir üst tura çıkacak ve sonuçta Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. Ama buraya gelinceye kadar tabii Boluspor yönetimi başta Savaş Abak olmak üzere yönetici arkadaşlar gerçekten çok büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 7-8 yıldır zaten Boluspor play-off'a kalamıyordu. Bu da son yılların en önemli başarısı. O başarıdan dolayı kendilerini kutluyorum. Boluspor bizim bir büyük bir değerimiz, bir markası Bolu'nun. Hep beraber bizim kurumlar, valilik, işte belediye tüm kurumların, iş adamlarının, Ticaret Sanayi Odası'nın Boluspor'a destek vermesi lazım. Çünkü gerçekten futbol kulübünü 1. Lig'de, Süper Lig'de sürdürebilmek kolay olmuyor. Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Boluspor Kulübümüzü Süper Lig'de görmek istiyoruz"

Hedeflerinin Süper Lig olduğunu ancak şehirden hiç destek gelmediğini belirten Boluspor Başkanı Savaş Abak, "Ne zorluklarla geldiğimiz belli. Bundan 10 sene önce 2014'te Boluspor'da yine başkan adayı yoktu, yine ben başkan olmuştum. Derledik, toparladık. 2016 Mayıs sonunda bıraktık. Tekrar 2022'de geldik. Her geldiğinizde ne temlik bitiyor ne icra bitiyor, ne haciz bitiyor, ne ödemeler bitiyor, ne tesislerin, yapısal bozukluğu bitiyor. Ama Allah yardım etti, o kadar imkanımız da, gücümüz de vardı. Bugüne kadar yaklaşık 35 tane dosyayı kapattık. Kadro bütçesine baktığımızda Trendyol 1.Lig'de en düşük kadro bütçesi bize ait. Allah, son maçta play-off'a kalmayı bizlere nasip etti. Allah nasip ederse yarın Bodrum'da maçımız var. Eğer o turu atlarsak pazartesi bir maçımız olacak. İnşallah Boluspor kulübümüzü Süper Lig'de görmek istiyoruz. Neden olmasın? Tabii şehrin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Sayın Valimizin gösterdiği yakınlığı ne yazık ki bize kimse göstermedi ve Bolulu olmamasına rağmen. Valimize ayrıca teşekkür ediyorum. Şehrin bir tane profesyonel takımı var. Başka bir takımı da yok. Niye şehir bu kadar duyarsız kalıyor?" dedi.

"Boluspor'un geliri 40 milyon TL. Bu ligde kalmanın bedeli 120-130 milyon TL"

Trendyol 1. Lig'de kalmanın bedelinin 130 milyon lira olduğunu ancak Boluspor'un gelirinin 40 milyon lira olduğunu açıklayan Başkan Abak, "2007 yılından beri biz bu ligdeyiz. İnanın bu ligde çok değerli yani gelirinden tablosuna baktığımızda geçen seneden bahsedersek 12 milyon TL naklen yayın geliri var. Spor Toto'dan ise yaklaşık 2-3 milyon TL bir gelir var. Bu sene Trendyol'a teşekkür ediyorum. Kulüplere destek olup 4 milyon lira da oradan geldi. Boluspor kulübünün şu anda hiç borcu olmasa tüm Boluspor'un geliri 20 milyon TL. Elimizde Gölcük Tabiat Parkı var. Gölcük'ün şu anda bende verileri var. Gölcük'ten de anlatıldığı gibi 15-20 milyon lira bir gelirimiz yok. Gelen net para 500 bin TL. Çünkü onlar buranın elektriği, belediyenin kirası, çalışanları tüm masrafları bizde. Yani oradan da aylık 500 bin TL gibi bir gelirimiz var. Şehirden de topladığımız para maksimum 7-8 milyon TL. Boluspor'un geliri 40 milyon TL. Bu ligde kalmanın bedeli 120-130 milyon TL. Bugüne kadar 30 tane borç dosyası temizledim, icraları kaldırdım, hacizleri kaldırdım, CAS'ı kaldırdım. Yönetime de tekrar tekrar teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BOLU