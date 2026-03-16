Boluspor\'da Disiplin Sorunu

Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, Bodrum FK maçında oyun disiplinini hiçe sayarak bir oyun başlangıcı yaptıklarını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor, deplasmanda Bodrum Futbol Kulübü'ne 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Suat Kaya, "Çok iyi hazırlandığımız bir deplasmandı. Çok iyi analizler yaptık ama iki tane hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim, oyuncular da aynı fikirde; korner atarken gol yeniliyorsa büyük bir ihtimalle oyun disiplinini hiçe sayarak bir oyun başlangıcı yaptık. İkinci golü de anlatmama gerek yok. Yani 70 metre bir pas, iki stoper yerinde, aralarında bir santrfor. Ne olursa olsun, ne olursa olsun bunun kaleye asla gelmemesi lazım. Bu seviyeye normalde konuşarak anlatılır; biz tatbik ederek anlatacağız, öyle gözüküyor. Oyunun başında, ısınmada stoperlerimden bir tanesi sakatlandı. Onun yerine Onur'a görev verdik. Bodrumspor'u tebrik ediyorum. Bizim birazcık daha dikkate alacağımız maçlar başlıyor önümüzdeki hafta itibarıyla" ifadelerini kullandı. - MUĞLA