Boluspor'dan Haklı Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Boluspor'dan Haklı Galibiyet

Boluspor\'dan Haklı Galibiyet
13.02.2026 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Hatayspor'u 3-1 yenerek ilk 7 hedefini sürdürdü. İsmail Türk yeni teknik direktörle umutlu.

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yenen Boluspor'da teknik sorumlu İsmail Türk, "Kalan maçlarda da puanlar toplayıp sezon sonunda ligi ilk 7'nin içerisinde bitirme hedefimiz var." dedi.

Türk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını belirtti.

Manisa FK mağlubiyetinden sonra bu hafta Hatayspor maçının kendileri için çok değerli olduğunu anlatan Türk, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Hafta arası çalıştığımız taktik çalışmalarda, Hatayspor'u analiz ettiğimizde, ilk yarı istediklerimizi yapamadık ama ikinci yarı yağmurla birlikte istediklerimizi sahaya yansıttık. Haklı bir galibiyet aldık." diye konuştu.

Türk, maçlara galibiyet parolasıyla çıktıklarını anlatarak, "Kalan maçlarda da puanlar toplayıp sezon sonunda ligi ilk 7'nin içerisinde bitirme hedefimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yarından itibaren yeni teknik direktör Suat Kaya'nın takımın başında olacağını aktaran Türk, "Ona da hayırlı olsun şimdiden. Başarılı olacağına inanıyoruz, arkasındayız, güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Akataş Hatayspor cephesi

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Bekir İrtegün, gösterdikleri performanstan dolayı oyuncularını tebrik ederek, "Bundan sonraki süreçte hedefimiz sahaya iyi futbol yansıtıp Hataylılara, Türk futboluna, izleyenlere, deplasmanda mesela bugünkü Bolu seyircisine iyi futbol seyrettirmek ve gelecek yılın temelini atmak." dedi.

İrtegün, bu süreçten sonra böyle ilerleyeceklerini belirterek, "Yani güzel işler de yapıyoruz oyun içerisinde ama kırılmalar oluyor bireysel hatalardan, genç arkadaşlardan. Bu zaten böyle böyle gelişecek. Bunlar olacak artık yani, o riskleri alıp ilerlemek zorundayız. Hata yapmadan da ne yazık ki ilerleme olmuyor. Ben futbolcu kardeşlerimin hepsini teker teker tebrik ediyorum. Çünkü gerçekten zor şartlarda mücadele ediyorlar. Bu zor şartlarda bu iradeyi göstermek, bu onurlu duruşu sergilemek skordan çok daha önemli Hatay için." ifadelerini kullandı.

Maçın hakem atamasına tepki gösteren Bekir İrtegün, şunları kaydetti:

"Ben futbolcuyken de teknik adamken de çok hakem arkadaşlarımızla alakalı yorum yapmamak üzerine bir tutumum vardı. Çünkü onlar da çok zor şartlar altında açıkçası işlerini yapıyor. Hakem kardeşimize bir şey söylemeyeceğim burada. Sadece şunu söyleyeceğim, Hatayspor'un iddiası kalmadığı için mi gelişim amaçlı bazı arkadaşlarımız üst üste görevlendiriliyor? Keçiören maçı, bu maç, aynı hakem, aynı şey. Ben buradan bu gelişime fikir olarak katılıyorum. Ama lütfen bu arkadaşları daha üst sıralarda, şampiyonluk mücadelesi veren takımların maçlarında da görelim. Anlatabiliyor muyum? Hatayspor ligden düşmüş gözüküyor evet puan olarak ama bu çocukların emeği var, şehrin emeği var."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İsmail Türk, Hatayspor, Boluspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Boluspor'dan Haklı Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü Verici istasyonundaki arızaya giden ekibin üzerine çığ düştü
Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti Köpüren dereden yayılan ağır koku vatandaşları tedirgin etti
“Casperlar“ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar 6 kişi tutuklandı "Casperlar"ın yöneticisini diplomatik plakayla yurt dışına kaçırmışlar! 6 kişi tutuklandı
Doğum günü pastası can almıştı İşte 3 kişi için istenen ceza Doğum günü pastası can almıştı! İşte 3 kişi için istenen ceza
Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick’in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim Trump bakanına sahip çıktı: Lutnick'in Epstein adası ziyaretinden haberdar değildim
Araca silahlı saldırı 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti Araca silahlı saldırı! 25 yaşındaki genç hayatını kaybetti

21:09
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis’teki olaylar beni üzdü
Adalet Bakanı Akın Gürlek ilk kez canlı yayında: Meclis'teki olaylar beni üzdü
20:28
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
Galatasaray Eyüpspor karşısında rekor kırdı
19:36
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
Almanya Başbakanı Merz, Türkiye dahil 6 ülkenin ismini verip Avrupa liderlerine seslendi
19:02
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru Kırmızı kart çıktı
Canlı anlatım: Maçta gol yağmuru! Kırmızı kart çıktı
18:31
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt
Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
18:11
CHP’den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
CHP'den istifa etti, ilk işi Mansur Yavaş posterini indirmek oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2026 21:20:39. #7.11#
SON DAKİKA: Boluspor'dan Haklı Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.