Boluspor'dan Miniklere Forma Hediyesi - Son Dakika
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Boluspor'dan Miniklere Forma Hediyesi

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40 öğrenci Boluspor'u ziyaret etti, imzalı forma alarak unutulmaz bir gün yaşadı.

02.01.2025 18:01
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- Miniklerin Boluspor mutluluğu: 40 öğrenciye imzalı forma hediye ettiler

BOLU - Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor'u, 4. sınıfa giden 40 öğrenci ziyaret etti. İmzalı forma alan öğrencilerin mutluluğu yüzlerinden okundu.

Geçtiğimiz ay Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nun veli toplantısına katılan Boluspor Yönetim Kurulu Üyesi ve öğrenci velisi Hilmi Uğurlu, veli toplantısında öğrencileri Boluspor antrenmanında ağırlayabileceklerini söyledi. Gerekli izinlerin alınmasının ardından 4-H sınıfı öğrencileri, maç hazırlıklarını sürdüren Boluspor'u ziyaret etti. 40 öğrencinin katıldığı ziyarette, minik taraftarlar kulüp yöneticileri ve futbolcularla bir araya geldi. Futbolcular tarafından çocuklara imzalı forma hediye edildi. Etkinlikte öğrenciler, hem keyifli vakit geçirdi hem de Bolusporlu oyuncularla fotoğraf çektirerek unutulmaz bir gün yaşadı. Miniklerin heyecanı ve mutluluğu, hem öğretmenleri hem de kulüp yetkililerini duygulandırdı.

"Boluspor sevgisini küçük yaşta aşılamak istiyoruz"

Öğrencilere küçük yaşta Boluspor sevgisini aşılamak istediklerini söyleyen Hilmi Uğurlu, "Evlatlarımıza küçük yaşta Boluspor sevgisini aşılamak ve taraftar sayımızı artırmak gerekir. Bunun için de Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 4-H sınıfı öğrencileriyle böyle bir etkinlik yapılabileceğini söyledim. Sağ olsun, velilerimiz ve öğretmenlerimiz bizi kırmadılar, çocukları getirdiler. Forma hediyemiz olacak çocuklarımıza. Bu tip etkinlikleri artırarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Sonuçta ağaç yaşken eğilir. Bu sevgiyi de küçük yaşta aşılamak istiyoruz. Hepsinin gözlerinden heyecan ve mutluluk okunuyor. Çocukların duydukları andaki sevinçlerine ben de ortak oldum. Hepsi çok heyecanlılar. Özellikle futbol topu aldırmışlar ailelerine. Formalarına imza attırmak için heyecanla bekliyorlar" ifadelerini kullandı.

"Arkadaşlarım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum"

Hilmi Uğurlu'nun kızı Kübra Uğurlu da, "Arkadaşlarım mutlu olunca ben de mutlu oluyorum. Böyle şeylerin devam etmesini istiyorum. Arkadaşlarımın mutlu olmasını istiyorum" dedi.

"Bizim için çok kıymetli oldu"

Sınıf anneleri ise, "Çocuklar çok heyecanlılardı. Formalarını ve Boluspor ürünlerini tam teşekküllü şekilde giyip geldiler. Önce antrenman izleyecekler, daha sonra da futbolcularımızla bir araya gelecekler. Bu tarz etkinlikler çocuklarımızı motive ediyor ve futbola teşvik ediyor. Bu da bizim için çok kıymetli oldu" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor'dan Miniklere Forma Hediyesi - Son Dakika

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