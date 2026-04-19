Boluspor'dan Tarihi Zafer
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Boluspor'dan Tarihi Zafer

19.04.2026 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Boluspor, Adana Demirspor'u 6-0 mağlup ederek Trendyol 1. Lig'de büyük bir galibiyet aldı.

Stat: Atatürk

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel

Boluspor: Türker Dırdıroğlu, Ömürcan Artan, Lima, Barış Alıcı, Liço (Dk. 46 Balbudia), Arda Usluoğlu (Dk. 87 Deniz Yıldız), Doğancan Davas, Mustafa Alptekin Çaylı (Dk. 62 Abdulsamet Kırım), Kaan Arslan (Dk. 71 Onur Öztonga), Kouagba (Dk. 46 Mert Çetin), Harun Alpsoy

Adana Demirspor: Ata Gül, Enes Demirtaş (Dk. 81 Yiğit Can Okat), Mert Menemencioğlu (Dk. 81 Demir Yavuz), Ahmet Bolat, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Ali Fidan, Osman Kaynak (Dk. 81 Aslan Atay), Ahmet Yılmaz (Dk. 31 Diyar Zengin), Muhammed Ergen (Dk. 62 Aykut Sarıkaya), Toprak Bayar

Goller: Dk. 20 Lima, Dk. 24 ve Dk. 82 Barış Alıcı, Dk. 53 Ömürcan Artan, Dk. 58 Arda Usluoğlu, Dk. 69 Doğancan Davas (Boluspor)

Sarı kartlar: Dk. 44 Mert Menemencioğlu, Dk. 84 Yusuf Buğra Demirkıran (Adana Demirspor)

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Boluspor, sahasında Adana Demirspor'u 6-0 mağlup etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 18:24:10. #7.12#
SON DAKİKA: Boluspor'dan Tarihi Zafer - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.