Boluspor, Devran Şenyurt\'u Transfer Etti

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, Devran Şenyurt'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Devran Şenyurt ile 2 yıllık anlaşma imzalandı.
Futbol kariyerine İsviçre'nin Aarau altyapısında başlayan Şenyurt, 2023'te profesyonel sözleşme imzaladığı Adanaspor'dan 8 Ocak'ta ayrıldı. Genç oyuncu, 10 Şubat'ta ise 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile anlaştı.
Yeni sezonda Boluspor forması giyecek Şenyurt, takımla antrenmanlara başladı.
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