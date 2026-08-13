Boluspor’dan hücum hattına Ege Özkayımoğlu takviyesi

Boluspor, hücum oyuncusu Ege Özkayımoğlu ile resmi sözleşme imzaladı.

Kadro yapılanmasını sürdüren Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, hücum hattına takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, 25 yaşındaki Ege Özkayımoğlu'nu kadrosuna kattığını açıkladı. Santrfor ve kanat bölgelerinde görev yapabilen 1.85 metre boyundaki futbolcu ile resmi sözleşme imzalandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Ege Özkayımoğlu ile resmi sözleşme imzalamıştır. 18 Temmuz 2001 tarihinde İzmir'in Konak ilçesinde doğan Ege Özkayımoğlu, Göztepe altyapısında yetişerek 2019 yılında profesyonel futbol kariyerine adım attı. Henüz 18 yaşındayken Göztepe formasıyla Süper Lig'de görev alan Özkayımoğlu; kariyerinde 1922 Konyaspor, Afyonspor, Uşakspor, Belediye Derincespor, Batman Petrolspor, Kepezspor, Orduspor 1967 ve 52 Orduspor formalarıyla önemli bir maç tecrübesi edindi. Hücum hattının santrfor ve kanat bölgelerinde görev yapabilen 1.85 metre boyundaki oyuncu, Türkiye U18 ve U19 Milli Takımlarında da forma giydi" denildi.

Boluspor'un yeni transferi Ege Özkayımoğlu, takımla çalışmalara katıldı.