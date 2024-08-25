Boluspor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti - Son Dakika
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Boluspor, Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti

Boluspor, Esenler Erokspor\'u 2-1 mağlup etti

Trendyol 1.Lig'in 3. haftasında Boluspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

25.08.2024 01:05
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Trendyol 1.Lig'in 3. haftasında Boluspor, sahasında Esenler Erokspor'u 2-1'lik skorla etti. Maçın ardından iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, lige yeni ısınmaya başladıklarını belirterek, "Geçen hafta maçımız oynanmadığı için bizim ikinci maçımızdı. Biz ilk maçı da deplasmanda oynamıştık. Aynı skorla mağlup olduk. Bugün oyun olarak özellikle maçın başında belki 2-0'la başlayabilirdik. Kaleci Çağlar'ın çıkardığı bir top belki de maçın farklı olabilecek durumlarını engelledi. Özellikle maçın ilk yarısında hiç pozisyon vermedik gole kadar. Golde de 45. dakikada işte belki orada vurmamız gerekirdi ama Avramovski'nin kişisel becerisiyle attığı bir gol oldu. İkinci yarı tabii daha farklı formasyonla çıktık. İkinci yarı biraz daha önde oynamaya başladık. İkinci yarı zaten hemen hemen tek kaleye döndü oyun. Golü de bulduk. Golü bulduktan sonra maçın hakkı belki beraberlikti, belki çok erken yemeseydik maçı sonlara doğru kopartabilirdik ama isteğimiz, arzumuz oyunda yaptıklarımız bizim için iyi. Çünkü yeni bir takımız lige yeni yeni ısınıyoruz. Böyle maçlar daha çok oynayacağız. Ama oyuncularımızın özellikle isteği, arzusu, verdiği mücadele onları da tebrik ediyorum. Boluspor takımı çok fazla belki üzerimize gelmeden oynadılar ama sadece bir oyuncu farklılık oluşturdu ve maçı kazandılar. Kendilerini tebrik ediyorum. Bundan sonraki maçlarında Boluspor'a başarılar diliyorum. Bizde daha çok çalışacağız. Eksiklerimiz var. Yeni oyuncularımız var. İşte aldığımız oynatamadığımız oyuncularımız var. İnşallah önümüzdeki hafta kadro olarak sahada olacağız" dedi.

"Gelen oyuncuları da takıma yerleştirdiğimizde çok daha iyi bir Boluspor göreceksiniz"

Takımın yeni oturmaya başladığını ifade eden Boluspor Antrenörü Fikret Çeliktaş ise, "Öncelikle ben buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Evlerinden bizi izleyenleri de desteklemeye çağırıyoruz. Oyunda ilk yarı müthiş bir top oynadı arkadaşlar. Söylenilen her şeyi yaptılar. Yüksek tempoya oynandı. Golü bulunduktan sonra da ikinci yarı maalesef oyundan düştük. Bu da ileriki zamanlarda çalışarak halledeceğimiz işler. Bunları gün geçtikçe daha iyi duruma getireceğiz. Demek ki iyi oynayabiliyoruz. Bunu başarabiliyoruz. Bunu 90 dakikaya yaymak için elimizden geleni yapacağız. Yönetim de zaten oyuncu desteğiyle bizi destekleyecekler. Gelen oyuncuları da takıma yerleştirdiğimizde çok daha iyi bir Boluspor göreceksiniz. Ben inanıyorum ki taraftarlarımız da oyuncularımız birleşecek ve Boluspor'u layık olduğu yerlere kadar getirecek" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

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