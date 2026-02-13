Boluspor, Hatayspor\'u 3-1 Yendi

Stat: Bolu Atatürk
Hakemler: Asen Albayrak, Sabri Öğe, Esra Arıkboğa
Boluspor: Bartu Kulbilge, Ömürcan Artan (Dk. 82 Abdurrahman Üresin), Devran Şenyurt, Erdem Dikbasan, Barış Alıcı (Dk. 83 Mustafa Alptekin Çaylı), Liço, Arda Usluoğlu (Dk. 82 Aganspahic), Doğan Can Davas (Dk. 89 Abdulsamet Kırım), Kouagba, Gökhan Akkan, Akanbi (Dk. 68 Baluta)
Atakaş Hatayspor: Demir Sarıcalı, Muhammed Gönülaçar (Dk. 80 Mustafa Said Aydın), Hakan Çinemre, Engin Can Aksoy, Recep Burak Yılmaz (Dk. 57 Ünal Emre Durmuşhan), Yılmaz Cin (Dk. 57 Baran Sarka), Ali Yıldız (Dk. 46 Ensar Arslan), Ersin Aydemir, Sharif Osman, Danjuma (Dk. 46 Yunus Azrak), Yiğit Ali Buz
Goller: Dk. 44 Barış Alıcı, Dk. 48 ve 58 (Penaltıdan) Doğan Can Davas (Boluspor), Dk. 90+4 Ensar Arslan (Penaltıdan) (Atakaş Hatayspor)
Sarı kartlar: Dk. 32 Arda Usluoğlu (Boluspor), Dk. 59 Recep Burak Yılmaz, Dk. 71 Engin Can Aksoy, Dk. 88 Hakan Çinemre ve Ensar Arslan (Atakaş Hatayspor)
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Boluspor, konuk ettiği Atakaş Hatayspor'u 3-1 yendi.
