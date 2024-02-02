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Boluspor, Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı - Son Dakika
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Boluspor, Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı

Boluspor, Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı

Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladı. Romanya'nın Petrolul takımından transfer edilen Jefferson, daha önce Fortaleza, Gaziantep FK, Moreirense ve Petrolul takımlarında forma giymiştir.

02.02.2024 12:35
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Trendyol 1. Lig takımlarından Boluspor, Brezilyalı orta saha oyuncusu Jefferson Nogueira Junior ile sözleşe imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Romanya'nın Petrolul takımından transfer edilen Jefferson ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, Brezilya'nın Campinas şehrinde doğan, futbola Figueirense takımında başlayan Jefferson'un, Fortaleza, Gaziantep FK, Moreirense ve Petrolul takımlarında forma giydiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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