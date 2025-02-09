Boluspor - Keçiörengücü Maçı 1-1 Berabere Bitti - Son Dakika
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Boluspor - Keçiörengücü Maçı 1-1 Berabere Bitti

Boluspor - Keçiörengücü Maçı 1-1 Berabere Bitti

Trendyol 1. Lig'de Boluspor, Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. Goller Diouf ve Alves'ten.

09.02.2025 15:47
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Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ankara Keçiörengücü'yle 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

16. dakikada sol kanattan geliştiren Keçiörengücü atağında, arka direğe atılan pasta Diouf'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

21. dakikada sağ kanatta Mukairu, aşırtma vuruşla kaleciyi geçmeye çalıştı. Kaleci Metin Uçar, topu arka direğe uzaklaştırdı. Arka direkte önüne düşen topu kontrol eden Berk'in şutunu kaleci Metin Uçar kornere çeldi.

55. dakikada sol kanatta Mukairu, ceza sahası dışına pasını çıkardı. Topa gelişine vuran Jefferson'un şutu defansa çarparak az farkla kornere gitti.

82. dakikada sol tarafta Enes Alıç'ın yerden içeri çevirdiği topa Aleksic'in yaptığı vuruşta kaleci Metin Uçar, meşin yuvarlağı kurtardı. Pozisyonun devamında arka direkte topu önünden bulan Mario Alves yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 1-1

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Sabri Öğe, Oğuzhan Yazır

Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Naby Oulare, Onur Ulaş (Fethi Özer dk. 45), Oğuz Kağan Güçtekin (İshak Karaoğul dk. 77), Berk Yıldız (Florent Hasani dk. 60), Jefferson, İlhami Siraçhan Nas (Mario Alves dk. 60), Enes Alıç, Paul Mukairu, Kosta Aleksic (Vusal İskandarli dk. 86)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Veaceslav Posmac, Işık Kaan Arslan, Vüsal Iskandarli, Anıl Koç

Teknik Direktör: Ufuk Kahraman

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Arda Hilmi Şengül, Steven Caulker, Süleyman Kuş (Ali Dere dk. 90), Erkam Develi, Eduart Rroca (Okwuchukwu Ezeh dk. 67), Malaly Dembele, Moustapha Camara (Uğur Kaan Yıldız dk. 67), Orhan Nahırcı, Aliou Traore (Görkem Bitin dk. 90), Mame Biram Diouf (Marcos Silva dk. 74)

Yedekler: Emre Satılmış, Mert Kula, Oğuzcan Çalışkan, Oğuzhan Ayaydın, Hasan Ayaroğlu

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Mario Alves (dk. 82) (Boluspor), Diouf (dk.16) (Ankara Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Dembele (d. 51) (Ankara Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Enes Alıç (Boluspor), Süleyman Kuş, Rroca (Ankara Keçiörengücü) - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Boluspor - Keçiörengücü Maçı 1-1 Berabere Bitti - Son Dakika

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