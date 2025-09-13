Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika
Spor

Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi

Boluspor, Manisa FK\'yı 2-0 Yendi
13.09.2025 18:39
Boluspor, 1. Lig'in 5. haftasında Manisa FK'yi 2-0 mağlup etti. Goller Balburdia ve Hasani'den.

Zübeyde ÖZMEN/BOLU,

STAT: Atatürk Stadyumu

HAKEMLER: Burak Pakkan, Arif Dilemeç, Murathan Çomoğlu, Murat Kasap

BOLUSPOR: Orkun Özdemir, Devran Şenyurt, Işık Kaan Arslan, Loic Robert Kouagba (Dk. 89 Mustafa Alptekin Çaylı), Rahman Buğra Çağıran (Dk. 58 Onur Öztonga), Lucas Pedro Alves de Lima, Barış Alıcı (Dk. 53 Arda Usluoğlu), Mario Balburdia, Doğan Can Davas (Dk. 58 Martin Boakye), İbrahim Akanbi Rasheed (Dk. 89 Abdurrahman Üresin), Florent Hasani

MANİSA FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Bartu Göçmen, Ada İbik (Dk. 65 Christophe Herella),Yusuf Talum, Janathan Lindseth, Birama Toure (Dk. 79 Yunus Emre Yüce), Muhammed Enes Kiprit (Dk. 65 Kadir Kaan Yurdakul), Omobolaji Habeeb Adeknye (Dk.73 Osman Kahraman), Mamadou Cissokho, Lois Pablo Diony (Dk. 46 Burak Sülayman)

GOLLER: Dk. 32 Mario Balburdia, Dk. 85 Florent Hasani (Boluspor)

SARI KARTLAR: Dk. 3 Yusuf Talum (Manisa FK), Dk. 21 Lucas Pedro Alves de Lima (Boluspor), Dk. 41 Bartu Göçmen (Manisa FK),

1'inci Lig'in 5'inci hafta mücadelesinde Boluspor, kendi sahasında ağırladığı Manisa FK'yı 2-0 mağlup etti.

32'nci dakikada hızlı gelişen Boluspor atağında Hasani sol çaprazda Mario Balburdia'ya pas verdi. Mario Balburdia'nın vuruşuyla topu ağlarla buluştu: 1-0.

85'inci dakikada kontraatakta topla buluşan Hasani kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi: 2-0.

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika

SON DAKİKA: Boluspor, Manisa FK'yı 2-0 Yendi - Son Dakika
