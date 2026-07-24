Boluspor, sezon hazırlıklarına hızla devam ediyor

1'inci Lig takımlarından Boluspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Daniel Farrar nezaretinde günde çift antrenmanla sürdürüyor.
1'inci Lig takımlarından Boluspor, Karaçayır Mahallesi'nde bulunan tesislerinde yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-beyazlı takımın Amerikalı yeni teknik direktörü Daniel Farrar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takımının başında antrenmana çıktı. Sabah antrenmanında ısınma hareketlerinin ardından kondisyon çalışması yapıldı. Boluspor, günde çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
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