Sait Karafırtınalar: "Alınan 3 puan çok değerli"

Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Pendikspor maçında kazandıkları maçın ardından yaptığı açıklamada alınan 3 puanın çok değerli olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Boluspor, deplasmanda Pendikspor'u 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, "Öncelikle takımımı tebrik ediyorum, böyle önemli bir deplasmandan alınan 3 puan çok değerli. Karşılaşmadan önce sakat oyuncularımız nedeniyle dezavantajlarımız vardı ama buraya gelirken mutlak puan yada puanlar alabiliriz diye düşünüyorduk, bunu da aldık. Bu ligde mücadele ettiğin zaman oyunu da buna eklediğinde çok farklı olabiliyor. Bunu sahada gerçekleştirdik. Oyuna başlayan, sonradan giren herkes takıma katkı verdi. Baskıya rağmen bir pozisyon dışında ciddi pozisyon vermedik. Süratli oyuncularımızla ataklara daha iyi çıkabilseydik, buradan çok daha farklı bir skorla ayrılabilirdik. Buraya gelip bizi destekleyen taraftarlarımıza ve camiamıza armağan olsun" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL