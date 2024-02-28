Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: Göztepe deplasmanında zor bir maç oynayacağız

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Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Göztepe deplasmanında zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Play-off'a kalmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 39 puanla 7. sırada bulunan Boluspor, 7 maçlık yenilmezlik serisini sürdürme peşinde. Ligin 25. haftasında Boluspor, deplasmanda oynayacağı Göztepe mücadelesinin hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Güç ve kondisyon çalışmalarının ardından teknik-taktik çalışmalar da yapan Bolu ekibi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Koşukavak: "İnşallah istediğimiz puanı alır geliriz"

Göztepe deplasmanının zor bir deplasman olduğunu ifade eden Yalçın Koşukavak, "İkinci yarı itibarıyla iyi gidiyoruz. Göztepe zor bir deplasman. Kulübün Türkiye'de örnek olacak şekilde bir organizasyonu var. Yurt dışındaki ortaklıkla beraber çok planlı yapılanan, hem kulüp içi hem saha içi organizasyon güçlü, kadro kalitesi çok yüksek. Bir de ambiyans açısından belki de ligin en zor deplasmanlarından bir tanesi. Pazar günü saat 16.00'da iki taraf açısından çok önemli bir maç. Ambiyansı çok yüksek bir maç olacak. Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. İnşallah, istediğimiz puanı alır geliriz" dedi.

"Play-off'a kalmak için mücadele ediyoruz"

Play-off mücadelesini sürdürmek için sahaya çıkacaklarını dile getiren Koşukavak, "Her geçen gün ligin zorluk derecesi artıyor. Maç sayısı azaldıkça hedefler belirginleşiyor. Biz o doğrultuda play-off'a kalmak için mücadele ediyoruz. Onun için oynayacağız ama zor. Oradan aşağıda da 3 tane takım var. Gençlerbirliği de orayı zorluyor. 4-5 takımın böyle kıyasıya mücadelesi var. Kadro kaliteleri de iyi. Zor bir lig oynuyoruz" diye konuştu. - BOLU