Boluspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Boluspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Boluspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor

Boluspor, Ümraniyespor ile oynayacağı maça hazırlandığını açıkladı. Teknik direktör, hedeflerini belirtti.

30.10.2024 16:19
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, 1 Kasım Cuma günü sahasında oynayacağı Central Hospital Ümraniyespor maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulübün Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerinde yapılan antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Bolu ekibi, daha sonra istasyon çalışması gerçekleştirdi. Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren idman, teknik ve taktik çalışmayla tamamlandı.

Kahraman, antrenman esnasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ümraniyespor maçına iyi hazırlandıklarını belirterek, "Çorum maçından sonra biliyorsunuz 9 puanı içeride kazanmıştık ama dışarıda 3 beraberliğimiz vardı. 'Eğer biz yukarı tutunmak istiyorsak, bir hedef yapmak istiyorsak, deplasmandaki puanlara talibiz' demiştik. Bunu da İstanbul maçından sonra aldığımız 3 puanla perçinledik." diye konuştu.

Şu anda sergiledikleri iyi gidişatın yeterli olmadığını dile getiren Kahraman, "Eksiklerimizin de farkındayım. Hatta şimdi oyuncularımızla oynadığımız maçların analizini yaptık. Cuma günü maç oynayacağız. Onun analizini yaptık. Ümraniye'nin güçlü-zayıf yanlarını oyuncularımızla paylaştık. Bugün de taktik antrenmanı bitireceğiz. Tabii ki arka arkaya aldığımız 6 puan üstte tutunmamızı sağlayacak ama daha yeterli değil. Hedef yapmak istiyorsak, içerideki maçların hepsini kazanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Kahraman, her karşılaşma için farklı hazırlık süreci geçirdiklerini anlatarak, "Bu maçı kazanıp ondan sonra dışarıdaki maça odaklanacağız. Oyuncuların performansından çok memnunum. Antrenman performansı olarak çok iyiler. Futbolcularla, yönetimle, taraftarlarla, yerel basınımızla hep beraber elimizi taşın altına koyup Boluspor'umuzu en iyi yere getirmeye çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Boluspor Ümraniyespor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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