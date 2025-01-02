Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Boluspor, mücadelenin hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Boluspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Arif Ufuk Kahraman yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı. Güç ve kondisyon çalışmalarının ardından teknik-taktik çalışmalar da yapan Bolu ekibi, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, 3 puan parolasıyla yarın Malatya'ya yola çıkacak. - BOLU
Son Dakika › Spor › Boluspor, Yeni Malatyaspor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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