Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur\'da yarın Karşıyaka\'yı ağırlayacak

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın Karşıyaka'yı ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'ndaki maç 15.30'da başlayacak; Karşıyaka altyapıdan 4 genç futbolcunun da bulunduğu kadroyla sahaya çıkacak.
Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'a konuk olacak.
TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibini mağlup eden takım, kupada yoluna devam edecek. Müsabakanın normal süresi eşitlikle tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.
Bir önceki turda 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup ederek tur atlayan Karşıyaka, Bolu deplasmanına genç takviyeli kadrosuyla gitti. Altyapıdan 4 genç futbolcunun da dahil edildiği kafilede, ligde daha az süre alan oyuncularla genç isimlerin görev alması bekleniyor.
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