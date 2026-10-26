Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın Karşıyaka'yı ağırlayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın Karşıyaka'yı ağırlayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur\'da yarın Karşıyaka\'yı ağırlayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'ndaki maç 15.30'da başlayacak; Karşıyaka altyapıdan 4 genç futbolcunun da bulunduğu kadroyla sahaya çıkacak.

Karşıyaka, yarın Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında Trendyol 1. Lig temsilcisi Boluspor'a konuk olacak.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur maçında yarın Trendyol 1. Lig ekibi Boluspor'a konuk olacak. Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak turda rakibini mağlup eden takım, kupada yoluna devam edecek. Müsabakanın normal süresi eşitlikle tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Eşitlik bozulmazsa tur atlayan tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

Bir önceki turda 1923 Afyonkarahisarspor'u 3-1 mağlup ederek tur atlayan Karşıyaka, Bolu deplasmanına genç takviyeli kadrosuyla gitti. Altyapıdan 4 genç futbolcunun da dahil edildiği kafilede, ligde daha az süre alan oyuncularla genç isimlerin görev alması bekleniyor.

Kaynak: İHA
Türkiye Futbol FederasyonuTürkiye KupasıKarşıyakaTrendyolBolusporGüncelBoluSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Korkunç kazada akılalmaz olay Atın kopan bacağı araca saplandı Korkunç kazada akılalmaz olay! Atın kopan bacağı araca saplandı
Yayına damga vuran an Müge Anlı konuğuna “Siz köpek misiniz“ diye sordu Yayına damga vuran an! Müge Anlı konuğuna "Siz köpek misiniz?" diye sordu
13:43
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia Genç kızı ormana sürükledi
Üniversiteyi ayağa kaldıran iddia! Genç kızı ormana sürükledi
13:41
Arda Güler’in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
Arda Güler'in o anlarını gören herkes aynı yorumu yaptı
13:32
Almanya’da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
Almanya'da 3 bin 350 kişi bulunan kruvaziyer gemisinde korku dolu anlar! Limandan çıkarken konteyner gemisine çarptı
13:28
Galatasaray’da korku dolu anlar İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'da korku dolu anlar! İlkin Aydın gözyaşlarını tutamadı
13:27
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış Tepkiler çığ gibi büyüdü
Azerbaycanlı gazeteciden Oktay Saral için hadsiz çıkış! Tepkiler çığ gibi büyüdü
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:56:18. #7.12#
SON DAKİKA: Boluspor, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur'da yarın Karşıyaka'yı ağırlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei