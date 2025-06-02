Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.
Al-Riyadh gazetesinde yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal, Victor Osimhen ile 3 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, iki tarafın tüm şartlarda uzlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.
Öte yandan Osimhen'in Al Hilal'den yıllık yaklaşık 30 milyon euro kazanacağı öne sürüldü ve Nijeryalı yıldızın Al Hilal'de ilk maçına Real Madrid karşısında çıkacağı aktarıldı.
Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken, 8 golün de pasını verdi. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı.
Son Dakika › Spor › Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma - Son Dakika
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