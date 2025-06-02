Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma - Son Dakika
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Spor

Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma

Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma
02.06.2025 23:00
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Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in Galatasaray'ın gelecek sezon kadrosunda tutmak istediği Victor Osimhen ile 3 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.

Galatasaray'daki geleceği belirsizliğini koruyan Nijeryalı forvet Victor Osimhen ile ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

3 YILLIK ANLAŞMAYA VARILDI

Al-Riyadh gazetesinde yer alan habere göre; Suudi Arabistan Ligi ekibi Al Hilal, Victor Osimhen ile 3 yıllık bir sözleşme konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, iki tarafın tüm şartlarda uzlaştığı ve transferin kısa süre içinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

YILLIK 30 MİLYON EURO

Öte yandan Osimhen'in Al Hilal'den yıllık yaklaşık 30 milyon euro kazanacağı öne sürüldü ve Nijeryalı yıldızın Al Hilal'de ilk maçına Real Madrid karşısında çıkacağı aktarıldı.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 gol atarken, 8 golün de pasını verdi. Yıldız oyuncu, Süper Lig'de gol kralı olmayı başardı.

Suudi Arabistan Pro Lig, Suudi Arabistan, Victor Osimhen, Galatasaray, Al Hilal, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba gelişmeyi duyurdular! Osimhen ile 3 yıllık anlaşma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Deniz Kemal:
    Osimhen'in yakın arkadaşı gazeteci doğru olmadığını söylemiş sosyal medyasından. Suudi gazeteciler her gün bu tarz haber çıkarıyor basınlarında. Bizim basınla kapışırlar :D 110 2 Yanıtla
  • 3475082Ak:
    30 milyona gitmez oraya..bizde 20 ye oynar aslanım 77 12 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    yalan 72 2 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    artık osihmen arda haberlerinden gına geldi. günde 3 posta aynı haber 49 9 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Özleyeceğiz seni maskeli boğa inşallah bir gün yolun Türkiye'ye düşer biz senden razıydık kısa zamanda çok şeyler verdin Türk futboluna ?? 43 13 Yanıtla
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