Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde - Son Dakika
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Spor

Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde

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Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
22.05.2025 15:25  Güncelleme: 15:32
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Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde
Haber Videosu

Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu kriz ortamında, kulübün efsane başkanı Aziz Yıldırım ve mevcut başkanı Ali Koç'un kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile efsane başkan Aziz Yıldırım, kulübün içinde bulunduğu kriz ortamında baş başa kritik bir görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

"ŞU ANDA GÖRÜŞME HALİNDELER"

Spor yorumcusu Adnan Aybaba'nın çektiği videoya göre, Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ile mevcut başkan Ali Koç, şu anda baş başa bir görüşme gerçekleştiriyor. Aybaba, "Şuanda efsane başkan Aziz Yıldırım ile başkan Ali Koç başbaşa görüşme halindeler. İnşallah bu görüşmeden Fenerbahçe ve Türk futbolu adına güzel sonuçlar alırız" ifadelerini kullanarak bu buluşmanın önemine dikkat çekti.

GÖZLER TARİHİ GÖRÜŞMEDE

Tüm bu gelişmelerin gölgesinde, Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yaptığı baş başa görüşme, Fenerbahçe tarihindeki en kritik buluşmalardan biri olabilir. Camiada büyük bir heyecan ve beklenti oluşurken, bu görüşmenin Fenerbahçe'nin geleceğine yön verecek bir dönüm noktası olabileceği konuşuluyor. Görüşmenin detayları merakla bekleniyor.

Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bomba iddia! Aziz Yıldırım ve Ali Koç görüşme halinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Türk:
    Nasıl paylaşacaklarını nasıl bölüşeceklerini konuşmuşlardır... 30 senede sadece iki başkan... İnanılmaz büyük saçmalık, kulüp değil kendi şirketleri sahipleri sanki... Kongre diye bir şey var arkadaş niye bu ikisi devamlı karar alıyor. Güya para veriyorlar diye övülüyolar, borcu 500 yapmışlar. Verse nolur, hep zarar ettirmişler ve başarısızlık. Taraftarı değilim ama arkadaşlarım var ve adamlar cidden çok üzülüyor özellikle koç yüzünden :( 60 4 Yanıtla
  • Burak:
    Bunun vizyonsuzluklarını cekmek zorunda mıyız? Kadıköy serilerimizi bitirdiler, herkesin şampiyonluklarını bize izlettiler 100 yıllık çınarı dile ele ayağa düşürdüler. Bırak görüşmeyi ihraç talebiyle sevk edin şunu. İmzaları tamamlayın 2000 kalmış. Hemen seçim kaybedecek bi gün yok. 36 2 Yanıtla
  • Serkan Basar:
    bak simdi eeee seen yanlıs yapıyoysun bu adamın payasını tazmiyatını ben veyeyim sende bıyak bu kuulubü aytık 22 2 Yanıtla
  • Mehmet Ali:
    güya bu AYBABA kardeşler BEŞİKTAŞLI... yönetimde bile görev aldılar ve BEŞİKTAŞ'a yaşattıkları zararlar çok büyük... yazık valla çok fena ele geçirilmiş BEŞİKTAŞ... 12 0 Yanıtla
  • Emir Konez:
    ya bu camia sahiden 2 başkan yada adayının eline mi kaldı? taze kan ihtiyacı duymuyormusunuz? rakip olmaktan çıktınız artık. 11 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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