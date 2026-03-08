Bomba iddia: Kerem Aktürkoğlu istedi, müftü amcasının tayini iptal edildi - Son Dakika
08.03.2026 11:32
Bilecik İl Müftüsü olarak atanan Ahmet Aktürkoğlu'nun görevlendirme kararı Resmi Gazete'de yayımlanan yeni kararla iptal edildi. İptalin, İstanbul'dan ayrılmak istememesi nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.

30 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile İstanbul Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu, Bilecik İl Müftüsü olarak atanmıştı. Türkiye A Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun amcası olması nedeniyle atama kamuoyunda da dikkat çekmişti.

ATAMA İPTAL EDİLDİ

Ancak 7 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan yeni kararla söz konusu atama iptal edildi. Elips Haber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre iptal kararının arkasında Ahmet Aktürkoğlu'nun İstanbul'dan ayrılmak istememesi yer aldı. Aktürkoğlu'nun İstanbul'da kurulu düzeni bulunduğu ve yeni görev yerine gidip gelmenin zor olacağı gerekçesiyle görevi devralmak istemediği öne sürüldü.

"RİCADA BULUNDU" İDDİASI

Haberde ayrıca Ahmet Aktürkoğlu'nun, yeğeni Kerem Aktürkoğlu üzerinden bazı bağlantılarını kullanarak atamanın iptali için ricada bulunduğu ve bu talebin karşılık bulduğu iddia edildi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ersin gülmez ersin gülmez:
    Şaşırdık mı 33 6 Yanıtla
  • serhat ali serhat ali:
    bu bir haber mi yoksa algı mı? sazan olmayın...iddia edildi diye haber mi olur? kaynak, bilgi hicbir detay yok. 15 8 Yanıtla
  • Hüsnü Yasin Hüsnü Yasin:
    Demekki neymiş.. Adam Kayırma Partisi 5 3 Yanıtla
  • Ferhat Yeşilbingöl Ferhat Yeşilbingöl:
    adam daha iyi bir koltuğu istememiş.Düzenim bozulsun istemiyorum diye. Bunda bi şey aramayın.. 4 1 Yanıtla
  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Yorumlarım hoşunuza gitmiyormu yayınlamıyorsunuz. Troll haber sitesi. 2 2 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.