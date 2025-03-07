Bonservis bedeli bile belli: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu\'nun yeni sezondaki takımı duyurdu

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.

INTER SATACAK, TALİBİ BAYERN MÜNİH

İtalyan basınından Calciomercato.it'in haberine göre; tecrübeli orta saha, Inter'in bonservisiyle birlikte satılması en muhtemel adayı haline geldi. 31 yaşındaki futbolcu ile Alman devi Bayern Münih ilgileniyor.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

Öte yandan söz konusu haberde; Münih'in Hakan'a olan bu ilgisini bilen İtalyan takımının yönetiminin, bu transferden 50-55 milyon euro arasında bir bonservis geliri bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Hakan, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki orta sahanın İtalyan deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.