Bonservis bedeli bile belli: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezondaki takımı duyurdu - Son Dakika
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Spor

Bonservis bedeli bile belli: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezondaki takımı duyurdu

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İtalyan basını, Inter'in sezon sonunda milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nu satmayı planladığını ve bu transferden 50-55 milyon euro civarında bir bonservis bedeli kazanmayı planladığını yazdı. Hakan ile Alman devi Bayern Münih yakından ilgileniyor.

07.03.2025 19:00  Güncelleme: 19:50
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İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.

INTER SATACAK, TALİBİ BAYERN MÜNİH

İtalyan basınından Calciomercato.it'in haberine göre; tecrübeli orta saha, Inter'in bonservisiyle birlikte satılması en muhtemel adayı haline geldi. 31 yaşındaki futbolcu ile Alman devi Bayern Münih ilgileniyor.

BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO

Öte yandan söz konusu haberde; Münih'in Hakan'a olan bu ilgisini bilen İtalyan takımının yönetiminin, bu transferden 50-55 milyon euro arasında bir bonservis geliri bekliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Hakan, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki orta sahanın İtalyan deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bonservis bedeli bile belli: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu\'nun yeni sezondaki takımı duyurdu

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Son Dakika Spor Bonservis bedeli bile belli: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezondaki takımı duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bud Clifford:
    milli takımda gerginlermiş gibi bir tavırla maç kaybedip a milli aktörlerimiz avrupada gol yıldızları.arda güler sünepesi 83 milyonu 20 yaşında sakalsız bir ergen olarak temsil ediyor bu m illette arda güler laf ettirmiyor öz kardeşiymiş gibi hayırdır he ne bu arda güler sevdası avukatımızınız.siz varya siz ııı adam dipçik gibi afrikalı latin arap futbolcular 6 17 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    32 yaşında bir adama 50 milyon Euro kim verir? Ali Koç 13 4 Yanıtla
  • Ender Kervancıoğlu:
    Avrupa 31 yaşındaki futbolcuya bu kadar bonservis bedeli ödemez. 2 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bonservis bedeli bile belli: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezondaki takımı duyurdu - Son Dakika
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