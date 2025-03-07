İtalya Serie A ekiplerinden Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu hakkında flaş bir transfer dedikodusu ortaya atıldı.
İtalyan basınından Calciomercato.it'in haberine göre; tecrübeli orta saha, Inter'in bonservisiyle birlikte satılması en muhtemel adayı haline geldi. 31 yaşındaki futbolcu ile Alman devi Bayern Münih ilgileniyor.
Öte yandan söz konusu haberde; Münih'in Hakan'a olan bu ilgisini bilen İtalyan takımının yönetiminin, bu transferden 50-55 milyon euro arasında bir bonservis geliri bekliyor.
Zaman zaman sakatlıklarla boğuşan Hakan Çalhanoğlu, bu sezon Inter formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıktı. Hakan, bu karşılaşmalarda 7 gol ve 3 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösterilen 31 yaşındaki orta sahanın İtalyan deviyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Son Dakika › Spor › Bonservis bedeli bile belli: İtalyanlar Hakan Çalhanoğlu'nun yeni sezondaki takımı duyurdu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)